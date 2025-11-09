Předplatné

Lyon - PSG 2:3. Domácí ztratili šlágr v nastavení. Karabec nastoupil z lavičky

Francie - Ligue 1
Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce a se střídajícím Adamem Karabcem prohráli 2:3 s mistrovským Paris St. Germain, jenž rozhodl šlágr 12. kola v nastaveném čase. V jeho páté minutě zařídil tři body a pojistku vedení pařížského favorita v tabulce po centru jen 174 cm vysoký Portugalec Joao Neves.

Zatímco Šulce vyřadilo zranění stehenního svalu, Karabec naskočil z lavičky v 64. minutě. V té době byl stav 2:2, který zlomil až v závěru Neves hlavičkou, na niž slovenský gólman Dominik Greif nedosáhl. Lyon v tabulce klesl o místo na sedmé, na dnešního soupeře ztrácí sedm bodů.

Oba čeští záložníci se z klubu přesunou do Prahy, kde se v pondělí reprezentanti sejdou před posledními dvěma zápasy letošního roku.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1283124:1127
2Marseille1281328:1125
3Lens1281321:1125
4Štrasburk1271424:1622
5Lille1262423:1520
6Monaco 1262424:2120
7Lyon1262418:1520
8Rennais1246219:1718
9Nice1252517:1817
10Toulouse1244418:1616
11Paris FC1242618:2114
12Le Havre1235413:1714
13Angers1234510:1513
14Metz1232712:2711
15Stade Brest1224614:2110
16Nantes1224611:1810
17Lorient1224614:2610
18Auxerre122197:197
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup
