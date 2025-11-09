Lyon - PSG 2:3. Domácí ztratili šlágr v nastavení. Karabec nastoupil z lavičky
Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce a se střídajícím Adamem Karabcem prohráli 2:3 s mistrovským Paris St. Germain, jenž rozhodl šlágr 12. kola v nastaveném čase. V jeho páté minutě zařídil tři body a pojistku vedení pařížského favorita v tabulce po centru jen 174 cm vysoký Portugalec Joao Neves.
Zatímco Šulce vyřadilo zranění stehenního svalu, Karabec naskočil z lavičky v 64. minutě. V té době byl stav 2:2, který zlomil až v závěru Neves hlavičkou, na niž slovenský gólman Dominik Greif nedosáhl. Lyon v tabulce klesl o místo na sedmé, na dnešního soupeře ztrácí sedm bodů.
Oba čeští záložníci se z klubu přesunou do Prahy, kde se v pondělí reprezentanti sejdou před posledními dvěma zápasy letošního roku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|12
|8
|3
|1
|24:11
|27
|2
Marseille
|12
|8
|1
|3
|28:11
|25
|3
Lens
|12
|8
|1
|3
|21:11
|25
|4
Štrasburk
|12
|7
|1
|4
|24:16
|22
|5
Lille
|12
|6
|2
|4
|23:15
|20
|6
Monaco
|12
|6
|2
|4
|24:21
|20
|7
Lyon
|12
|6
|2
|4
|18:15
|20
|8
Rennais
|12
|4
|6
|2
|19:17
|18
|9
Nice
|12
|5
|2
|5
|17:18
|17
|10
Toulouse
|12
|4
|4
|4
|18:16
|16
|11
Paris FC
|12
|4
|2
|6
|18:21
|14
|12
Le Havre
|12
|3
|5
|4
|13:17
|14
|13
Angers
|12
|3
|4
|5
|10:15
|13
|14
Metz
|12
|3
|2
|7
|12:27
|11
|15
Stade Brest
|12
|2
|4
|6
|14:21
|10
|16
Nantes
|12
|2
|4
|6
|11:18
|10
|17
Lorient
|12
|2
|4
|6
|14:26
|10
|18
Auxerre
|12
|2
|1
|9
|7:19
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup