Slavia padá! Obránce Simič jde z AC Milán hostovat do Crotone

A je to jasné! Český obránce Stefan Simič do pražské Slavie určitě nezamíří. Dohoda přitom již byla hodně blízko, jenže AC Milán vše na poslední chvíli přerušil. S českým mládežnickým reprezentantem podepsal novou smlouvu a dohodl se na hostování s italským Crotone. To má rovněž opci na přestup.