Předplatné

Od pyra k tenisu: naivní defenziva Plzně, Chorý zase naštval domácí. Co Spáčil v záloze?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Od pyra k tenisu: naivní defenziva Plzně, Chorý zase naštval domácí, co Spáčil v záloze? • Zdroj: isport.cz
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským po výhře v Plzni
Trenér Plzně Martin Hyský
Christos Zafeiris vstřelil pátý gól Slavie v Plzni
Lukáš Červ po pátém inkasovaném gólu od Slavie
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu v Plzni
39
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Přestřelka, jaká se jen tak nevidí. „Nikdy jsem si nemyslel, že Plzeň někdy dostane doma pět gólů, její defenziva byla naivní,“ říká v Prvním dojmu po vítězství Slavie 5:3 ve Štruncových sadech redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík. „Bylo to jako na tenise, valilo se to sem a tam,“ popisuje divoký duel, který odstartoval dlouhou pauzou poté, co fanoušci hostujícího týmu zahalili hřiště mlhou z pyrotechniky. 

  • Jak pokračuje Hyského experiment s Karlem Spáčilem v záloze?
  • Čím domácí štval dvougólový útočník Tomáš Chorý?
  • A kdo ze Slavie v těžkém zápase obstál?

Celý první dojem po zápase Plzeň - Slavia si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů