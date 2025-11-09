Od pyra k tenisu: naivní defenziva Plzně, Chorý zase naštval domácí. Co Spáčil v záloze?
Přestřelka, jaká se jen tak nevidí. „Nikdy jsem si nemyslel, že Plzeň někdy dostane doma pět gólů, její defenziva byla naivní,“ říká v Prvním dojmu po vítězství Slavie 5:3 ve Štruncových sadech redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík. „Bylo to jako na tenise, valilo se to sem a tam,“ popisuje divoký duel, který odstartoval dlouhou pauzou poté, co fanoušci hostujícího týmu zahalili hřiště mlhou z pyrotechniky.
- Jak pokračuje Hyského experiment s Karlem Spáčilem v záloze?
- Čím domácí štval dvougólový útočník Tomáš Chorý?
- A kdo ze Slavie v těžkém zápase obstál?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu