Změna u Simiče! Přesun do Slavie zatím padá, AC Milán jedná s Levante

Bude to ještě divočina. Neměla být, ale bude. Stefan Simič byl jednou nohou na hostování v Edenu, ale to najednou v tuhle chvíli padá. AC Milán ho totiž odvolal z letiště, odkud měl odcestovat do Prahy na zdravotní prohlídku a potvrzení přesunu do Slavie, prodloužil mu smlouvu do roku 2020 a do jednání o něj vstupuje španělské Levante.