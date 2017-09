Zlín volal S.O.S! Zranil se mu kapitán Janíček, ale stopera nesehnal

Bojovali o minuty, telefonovali na všechny strany. Důvod? Stoper, kterého by Zlín stihl napsat na soupisku Evropské ligy. Ve hře byli jablonecký Luděk Pernica, Tomáš Zápotočný z Příbrami, Pavel Čmovš z Mladé Boleslavi či mladý slávista Matěj Chaluš. Neklaplo to ani s jedním, do toho si v pátek poranil koleno kapitán Tomáš Janíček. „Snad jsou to jen natažené vazy,“ modlí se.

Když si Tomáš Janíček na rozcvičce před přátelákem s Vítkovicemi hnul s kolenem, manažera Fastavu Zdeňka Grygeru málem omývali. Do konce uzávěrky soupisky pro skupinu EL zbývalo nějakých šest hodin. Začala hektika, hledal se na poslední chvíli výkonný střední obránce. Výsledek? „Nouzový“ příchod krajního beka Libora Holíka (19) ze Slavie, jenž ve Zlíně podepsal tříletý kontrakt. Na stoperu zůstávají pochybnosti…



Po odchodu lídra Jakuba Jugase do Edenu zůstala díra, kterou na začátku sezony lepí defenzivní záložníci Janíček s Josefem Hnaníčkem, po zranění v přípravě se vrací perspektivní odchovanec Ondřej Bačo. Další možnosti velice žádné. Proto zavládla po Janíčkově úrazu na zlínské Letné lehká panika.

„V pondělí mě čeká vyšetření. Doufám, že to není nic vážného. Už se to trošku zklidnilo,“ hlásil o víkendu kapitán mužstva, jehož při rozcvičení nešťastně trefil míčem do kolena spoluhráč Pablo Podio. „Měl jsem uvolněnou nohu a balon mi sjel přes špičku. Udělalo se mi úplně zle. Měl jsem strach, co bude,“ líčil tvrďák Janíček.



Vzhledem k tomu, že Zlín jiného stopera „last minute“ neschrastil, výběr zůstává úzký. Novou variantou je pouze stažení dozadu čerstvé posily z Jihlavy Petra Hronka.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Sparty na tomto místě hrával do nějakých dvaceti let, v nejvyšší soutěži však dosud nastupoval ve středové řadě. „Nejlépe se cítím pod hrotem, ale zvládnu to i na kraji nebo jako defenzivní štít,“ vyprávěl v týdnu po příchodu do klubu. Se stoperem v ten moment vážně nepočítal…



Pro Zlín byl podle zdrojů Sportu prioritní volbou Luděk Pernica, jablonecký boss Miroslav Pelta však o jeho prodeji nechtěl slyšet. Proto kouč Páník potřebuje, aby byl Janíček co nejdříve fit a nevypadl Zoran Gajič, jediný levonohý střední bek v kádru. To by byl teprve průšvih.