Zmar plzeňského talentu. Baránka dál trápí koleno, hrozí už třetí operace

Jít všechno podle plánu, dost možná by v srdci české obrany v pondělním klíčovém duelu o postup na MS proti Severnímu Irsku nebyli Marek Suchý, Filip Novák či Tomáš Kalas, ale on. Jan Baránek. Jenže ono už téměř rok všechno podle plánu rozhodně nejde. Někdejší obrovská naděje tuzemského fotbalu laboruje s vleklým zraněním kolena. A útrapám není konec. Podle informací Sportu se s největší pravděpodobností podrobí další operaci. V pořadí už třetí.

Do nové sezony šla Viktoria Plzeň se značnou marodkou, ta se ale postupně z velké části vyprázdnila. U jednoho hráče ovšem byla téměř nulová šance, že by se přesunul mezi zdravé. Jana Baránka dál ničí problémy s kolenem, letní přípravu prakticky neabsolvoval. „Není ve stavu, aby začal trénovat,“ prohodil trenér Pavel Vrba už před odjezdem na herní soustředění do Rakouska.

Situace se nezlepšila ani v následujících týdnech. Hráč je v bludném kruhu, s týmem netrénuje, má naordinovaný klidový režim. V nejbližších dnech na Baránka čeká další vyšetření. „Podle jeho výsledků se rozhodne, zda bude nutná další operace. Je pravděpodobné, že se jí Honza nevyhne,“ uvedl zdroj detailně obeznámený s děním v západočeském klubu. Pokud by musel 24letý bek pod kudlu, bylo by to v jeho případě už potřetí během necelého roku a půl. Hrozivé číslo.

Všechno přitom mělo být úplně jinak. Psal se 1. listopad roku 2015. Štruncovy sady. Řež obrovských rivalů Plzně se Spartou. Dlouho plichta 0:0, až se v 73. minutě položil do centru z levé strany Jan Baránek a hlavou div neprolátal síť.

720p 360p <p dir="ltr"><span>Plzeň drží stoprocentní bodový zisk i po pátém kole HET ligy. V něm Viktoria přivítala Baník Ostrava a stálou převahu přetavila ve tři góly v poslední půlhodině. Na utkání nakonec dorazili i fanoušci Baníku, kterým v den zápasu odvolací a revizní komise pozastavila trest výjezdu udělený disciplinární komisí.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Ostrava 3:0, Viktoria v lize neztratila ještě ani bod • VIDEO iSport TV

Viktoria nakonec vyhrála 2:1, mladý stoper byl v té době na vrcholu sil. Patřil ke klíčovým mužům mistra, kroužili kolem něj zájemci z bundesligy, které musel generální manažer Adolf Šádek odhánět. Pozvánka do reprezentačního áčka měla být jen otázkou času.

K ničemu takovému ovšem nedošlo. A kdo ví, jestli ještě vůbec někdy dojde. Baránka totiž od loňského léta trýzní vážné zranění kolena. V minulé sezoně měl být stěžejní postavou Západočechů, místo toho ale musel vynechat start ročníku. Podrobil se první operaci, pak se do akce vrátil. Byla to ale pouze epizodní účast: stihl jedenáct zápasů. Naposledy se na hřišti objevil 30. října 2016 proti Dukle, na jedinou minutu.

V zimě, ještě pod trenérem Romanem Pivarníkem, se zapojil do přípravy. Během letu na soustředění do Španělska ovšem Baránkovi koleno oteklo takovým způsobem, že absolvoval pouze polovinu jednoho tréninku. Víc to nešlo, někdejší hráč Baníku se proto vrátil předčasně do Čech. Následovala druhá operace, další pokus o návrat. Ten se Baránkovi podařil v dubnu, kdy stihl 70 minut za juniorku. Věřil, že se konečně prodral tmou ke světlu.

„Jsem rád, že koleno vydrželo. Budu si na zátěži přidávat,“ plánoval. Vysněný návrat do prvního týmu ovšem nepřišel, proklaté koleno se znovu ozvalo. A nyní strká Baránka ke třetí operaci.

Útlum kdysi úžasně rozjeté kariéry tak nebere konce.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>