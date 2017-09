Zkouška se povedla. Hubínek přestoupil z Bohemians do Boleslavi

Záložník Michal Hubínek přestoupil z Bohemians 1905 do Mladé Boleslavi. Se středočeským celkem, kterému po pěti kolech první ligy patří překvapivě poslední místo, podepsal dvaadvacetiletý fotbalista čtyřletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

Hubínek v minulé sezoně patřil k oporám Bohemians 1905, před novým ročníkem však využil klauzule ve smlouvě a požádal o přestup. Následně byl přeřazen do juniorky a posléze uspěl na týdenní zkoušce v Mladé Boleslavi, za kterou nastoupil během reprezentační pauzy v přípravě proti druholigovému Táborsku.

V nejvyšší soutěži má Hubínek, který se s českou reprezentací do 21 let zúčastnil letního mistrovství Evropy, na kontě 46 zápasů a tři vstřelené branky. Boleslavi by měl pomoci dostat se ze dna tabulky, na němž má čtvrtý celek minulého ročníku po pěti kolech jediný bod a skóre 2:11.