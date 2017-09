Zlínské kouzlo. Už přeplatí Liberec, posily řeší Grygera a majitel při obědě

Záložník Ubong Ekpai slaví vítězný gól do sítě KarvinéČTK

Na stadionu, který klubu nepatří a dohlíží na něj insolvenční správce, je možno v přímém přenosu sledovat přeměnu šedivé fotbalové periferie v atraktivní místo k práci. Režie: Fastav Zlín. Hlavní role: Zdeněk Červenka, Zdeněk Grygera, Bohumil Páník. Vedlejší role: třináct letních posil, nejvíc v HET lize... Tuzemský trh s hráči má šokujícího vítěze z Baťova města. A nejsou to přestupy typu „jsi volný, pojď k nám“. Tady vzniká díky milionům z Evropské ligy něco většího.

Co se ve Zlíně ksakru děje? Kromě stadionu Letná, na který se nyní nesmí stavebně sáhnout, je všechno naruby. Nejlíp to doloží příklad srbského útočníka Vukadina Vukadinoviče, jenž před sezonou přestoupil do Sparty. Když se tohle pondělí vracel zpátky na hostování, našel v kabině dvanáct nových spoluhráčů. Po dvou měsících! Počet cizinců svým příchodem navýšil na jedenáct.

I když si Vukadinovič může ve Zlíně po dvouletém působení připadat jako starousedlík, dorazil v podstatě do nového mančaftu. Jeho polovině se musel představit. „Zásah do kádru to byl. Díky Evropské lize jsme vyskočili úplně někam jinam,“ přiznává sportovní manažer Zdeněk Grygera.

„Nejdřív jsme mluvili o deseti jménech, pak o sedmi až osmi. Nakonec to skočilo na tohle veliké číslo (13). Bylo to náročné, ale brali jsme hráče se zkušenostmi z naší ligy, aby byla jejich adaptace co nejrychlejší. Děláme obrodu do budoucna. Většina hráčů podepsala minimálně tříleté smlouvy,“ zdůrazňuje Grygera, dnes už také viceprezident FC Fastav.

Razantní přestavbu směrem do kvality mají „na svědomí“ tři muži. Jako hlava organizace Zdeněk Červenka, jeho pravá ruka Grygera a kouč Páník, jenž s posilami pracuje na hřišti.

„Grygera je chytrý, má charizma, zkušenosti, mezinárodní renomé a absolutní důvěru majitele. Bez tohoto přímého komunikačního kanálu nemáte šanci. Zdena všechny zná. Když kamkoliv zavolá, je to pro Zlín nadstavba. To, co se naučil v zahraničí, přináší sem. Posunul klub dál, majitel vsadil na správného koně,“ líčí Pavel Hoftych, bývalý kouč a dnes generální manažer Spartaku Trnava.

Je jasné, že všechno rozjel triumf v MOL Cupu a následný posun přímo do základní skupiny Evropské ligy. Tohle byl zlomový moment, který vymrštil do té doby tuctový klub mezi vyhledávané adresy nadstandardních hráčů.

Jen za účast ve skupině shrábne Zlín sedmdesát milionů korun. Zatím je však na účtu nemá. „Jsou dvě splátky. Ta první větší přijde během září,“ informuje Grygera, jenž rokování s posilami rozjíždí a společně s Červenkou je dotahují. „Majitel je velký stratég,“ usmívá se bývalý reprezentant, hráč Juventusu Turín či Ajaxu Amsterdam.

Posily „last minute“

V současnosti je klub v pozici, že dokáže přeplatit i Liberec. Právě s ním se dlouho přetahoval o talentovaného záložníka Ubonga Ekpaie, jemuž na severu Čech doběhlo hostování z Maccabi Haifa. Hráč však preferoval Zlín, který předložil Izraelcům lepší finanční nabídku než ligový konkurent. „Tento přestup byl asi nejtěžší, Liberec o něj hodně stál,“ říká Grygera.

Podobné martýrium absolvoval s Jihlavou, která se dlouho nechtěla vzdát univerzála Petra Hronka. Přes pět milionů korun to nakonec „spravilo“ a odchovanec Sparty před pár dny otevíral dveře zlínské kabiny. Stejně jako Mehanovič, Zlámal, Holík, Vukadinovič... Těsně před uzávěrkou soupisky pro EL dokázal Fastav angažovat pět nových hráčů. „Byli jsme aktivní,“ přitaká manažer.

Najít rozumnou dohodu se Zlínem není na dlouhé lokte. Žádné telefonáty přes osm lidí... Všechno řeší Grygera s Červenkou, na oba je přímé spojení a jejich názory jsou takřka identické. Neustále si volají, důležité věci řeší při obědě.

720p 360p REKLAMA Jablonec - Zlín: Pablo Podio oslabuje Zlín, když je po druhé žluté kartě vyloučen • VIDEO iSportTV

Finální řešení pak sdělují kouči Páníkovi, který není hybatelem obchodů. Jeho úkolem je, aby posily co nejrychleji zapracoval do týmu a vytáhl z nich maximum.

Další devízou je fakt, že majitel Červenka fotbalu rozumí. Na hráče má nos, z „odpadlíků“ umí s pomocí trenérů stvořit za krátký čas hvězdu. Málokdy ho jeho intuice zklame a sáhne vedle. To je na úrovni bossů tuzemských klubů výjimka.

„Fotbal hrával, pohybuje se v něm čtyřicet padesát let. Taková doba vás zformuje. Zdeňka to baví, má feeling,“ potvrzuje Hoftych, jenž je se svým bývalým nadřízeným stále v pravidelném kontaktu. Uznává i práci trenéra Páníka. „Bob je v tom soukolí důležitý zub,“ nepochybuje. „Některé věci vidí jinak, může docházet ke konfliktním situacím. Ale ty klub jednoznačně posouvají dál,“ tvrdí.

Kam až? „Jsme spokojení, jak přestupové období dopadlo, a doufáme, že si tým co nejdřív sedne. Výkony se zlepší. Teď se to zklidnilo. Hráči už nemusí spekulovat, kdo přijde a odejde. Začnou vnímat jen zápasy. Měli bychom hrát v horních patrech tabulky,“ dodal Grygera týden před prvním duelem EL se Šeriff em Tiraspol.