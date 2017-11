Penaltové prokletí Bohemians! Panenkův klub ztrácí, Plzeň nekopala

Martin Dostál z Bohemians nastoupil do zápasu v Jihlavě s ochrannou maskou na obličeji • ČTK

To je paradox! Klub, který proslavil penaltový mág Antonín Panenka, neumí proměňovat pokutové kopy. Bohemians v této sezoně zpackali obě penalty v lize a po rozstřelu navíc vypadli z MOL Cupu. „Tristní bilance,“ poznamenal trenér „klokanů“ Martin Hašek starší. V HET lize je na tom stejně bídně už jen Jablonec. Naopak vedoucí Plzeň během třinácti zápasů penaltu ještě nekopala, stejně jako další čtyři prvoligové kluby.

Že z penalty musí být jasný gól? S tím na Bohemians nechoďte. Stoper Michal Šmíd hraje za vršovický tým už pátou sezonu, takže pro klubový web promluvil jako pamětník: „Na můj vkus zůstalo hodně našich penalt neproměněných.“

Bohemians jsou navzdory temným letním prognózám osmí a hýčkají si sérii čtyř zápasů bez porážky, ale jakmile dojde na penalty, úsměvy v Ďolíčku zmrznou. Čistě hypoteticky: kdyby zelenobílý tým obě svoje ligové penalty proměnil, mohl mít o čtyři body víc a byl by na tom stejně jako pátá Sparta.

„Penalta u nás nikdy není jednoznačná. Vždycky musíme počkat, než se promění,“ říká trenér Hašek. Jeho tým naposledy slavil ligový gól z penalty 6. května: Miroslav Markovič v derby se Slavií se štěstím procpal míč k tyči. Mimochodem, srbského útočníka už na soupisce Bohemians nenajdete, vydělává si v ruském Chabarovsku. „Ještě předtím Pepa Jindřišek neproměnil penaltu v Boleslavi. Přitom by se nám to tenkrát hodilo, zachraňovali jsme se,“ vzpomíná Hašek.

Jeho syn, záložník Martin, na tréninku patří k nejlepším penaltovým exekutorům, jenže i on v osudové chvíli selhal. „No ano, Vlašim,“ pokývá Hašek junior hlavou a trochu hořce se pousměje.

Řeč je o třetím kole MOL Cupu, kdy Bohemians po penaltové loterii nečekaně vypadli s druholigovým týmem. Ze šesti penalt „klokani“ proměnili jen tři: kromě Haška neuspěli obránci Jani Urdinov s Lukášem Hůlkou. V době, kdy byli Bohemians ve hře v poháru, trénovali penalty pravidelně a dost, ale stejně to nepomohlo.

A teď krachy v lize: v Brně (0:0) mladému útočníkovi Janu Kuchtovi vyrazil penaltu brankář Dušan Melichárek a o víkendu proti Olomouci (1:1) zklamal Jevgenij Kabajev. Nejlepší střelec Bohemians v nastavení prvního poločasu za stavu 0:1 přestřelil. „Já po zahozené penaltě v poháru jít nechtěl,“ líčil Hašek mladší.

Fotbalisté Bohemians 1905 v aktuální sezoně zažívají doslova penaltové prokletí. Ze dvou pokutových kopů neproměnili svěřenci Martina Haška v lize ani jednu, navíc vypadli z MOL Cupu právě po penaltovém rozstřelu s Vlašimí. Penaltové prokletí Bohemians. Co už Haškovi svěřenci neproměnili

Pomohl by jim panenkovský dloubák?

Když se bavíme o Bohemians, co takhle překvapit panenkovským dloubákem doprostřed branky? Jako před 41 lety v Bělehradu: rozběhnout se, pak mírně zpomalit a špičkou nohy jemně podebrat míč. Pokud gólman nezůstane až do konce stát, nemá šanci.

„Možná by to někdo mohl zkusit, pokud by k tomu našel odvahu,“ přemýšlí Antonín Panenka. „Jenže tahle penalta se špatně kope, když ji nemáte natrénovanou. Já se ji učil dva roky.“

Nedat penaltu přitom neznamená jen přijít o skvělou šanci na gól, zamává to hlavně s psychikou smolaře i jeho týmu. „Deset patnáct minut trvá, než frustrace vyprchá,“ tvrdí Panenka. Pikantní je, že v sobotu neproměněná penalta Bohemians naopak probudila: ve druhé půli Olomouc přehrávali, vyrovnali a ještě sahali po vítězném gólu.

„Bohužel se nám nevyprofiloval žádný stálý exekutor. Nemáme nikoho, kdo by nebyl poskvrněný neúspěchem při penaltě,“ vykládá trenér Hašek. „Někdy máte po ruce tři stejně spolehlivé hráče a nemůžete se mezi nimi rozhodnout, zato my jsme opačný extrém.“

Moment útěchy: anglické reprezentace napříč věkovými kategoriemi jsou na tom historicky mnohem hůř, před penaltami by na ně sázel leda rozverný rentiér. A Bohemians? „Jedeme dál,“ poví kouč Hašek. „Třeba brzy přijde série, že dáme deset penalt za sebou.“

V lize jsou ale i kluby, které penaltu v aktuální ligové sezoně nezahrávaly. Tuhle možnost za 13 kol ještě neměly vedoucí Viktoria Plzeň, dále Olomouc, Mladá Boleslav, Dukla a Slovácko.

Jak se proměňují penalty v HET lize tým penalty góly 100% úspěšnost Slavia 3 3 Liberec 3 3 Ostrava 3 3 Teplice 2 2 Zlín 2 2 Karviná 2 2 Sparta 1 1 Jihlava 1 1 0% úspěšnost Jablonec 2 0 Bohemians 2 0 Brno 1 0 Ještě nezahrávaly penaltu Plzeň, Olomouc, Mladá Boleslav, Dukla, Slovácko