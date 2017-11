Slavia se o Chorého v létě nezajímala, tvrdí Olomouc a chce Rozehnala

Druhé místo, atraktivní styl fotbalu i třetí nejlepší útok ligy jsou pro Olomouc příjemnou odměnou za dobrou práci, ale všechno má svá pro i proti. Už v létě byl po EURO do 21 let zájem o útočníka Tomáše Chorého, další kluby pak krouží kolem reprezentantů Davida Housky a Šimona Falty.

„Sigma nemá absolutně žádný zájem, aby ze základního kádru, kam počítám nějakých třináct lidí, někdo někam odcházel,“ uvedl v otevřeném rozhovoru pro oficiální web soutěže sportovní ředitel Hanáků Ladislav Minář, který ovšem nevyloučil, že někteří hráči klub opustí.

„Nám se sice na podzim podařilo prodloužit smlouvy asi deseti hráčům, podmínkou několika z nich však byla výstupní klauzule. Kdybychom na tohle nepřistoupili, těžko bychom došli k dohodě. Pokud tedy někdo v zimě přestoupí, bude to na základě klauzule, které se nebudeme moci bránit. Po ekonomické stránce na tom klub ale tratit určitě nebude,“ přiznává Minář.

Olomouc pokračuje v nadmíru povedeném rozjezdu sezony. V Karviné získala Sigma tři body po napínavé přestřelce – po deseti minutách vedli hosté 2:0, domácí vyrovnali, ale nakonec Hanáci trápící se Slezany přetlačili. Dočasně se tak vyšvihli na druhé místo v tabulce.

Chorý do Plzně, Rozehnal zpět?

Na Tomáše Chorého se měli v létě poptávat zejména z Edenu, ale to sportovní ředitel Sigmy popřel. „Co se týče Slavie, tak ohledně Tomáše Chorého s ní v létě neproběhl vůbec žádný kontakt.“ Olomoucký deník však přišel s informací, že má vysoký útočník namířeno do Plzně, která by za něho měla zaplatit zmíněnou klauzuli ve výši 20 milionů korun a zalepit jím díru po případném odchodu Michaela Krmenčíka do zahraničí.

Z něho by se pro změnu mohl vrátit odchovanec David Rozehnal, hrající za belgické Oostende. „Za poslední rok a půl sledujeme Davidovu situaci každé přestupní období. Jeho přesvědčením zatím vždycky bylo, že chtěl zůstat v zahraničí. Já myslím, že kdyby se chtěl David vrátit, tak po té sportovní stránce by měl mužstvu pořád co dát. Minimálně ještě jednu sezonu.“

Návrat mistra Evropy do 21 let z roku 2002 a bývalého hráče Brugg, PSG, Lazia, Hamburku či Lille je ovšem během zimy téměř vyloučený. „V Belgii má rodinu, a že by se chtěl vrátit v rozehrané sezoně, není podle mě moc pravděpodobné. Ale to říkám něco, co jen odhaduji. Nechci mluvit za Davida. Nicméně si myslím, že jeho návrat teď v lednu není na pořadu dne,“ připustil Minář.

Tlaky na odvolání Jílka byly, přiznal Minář

Sigma si tak musí pomoci z vlastních zdrojů. Během podzimu se výborně ujal mladý stoper Václav Jemelka. „Pro mě je největším překvapením. Vašek je abnormálně skromný a pracovitý hráč. Nekouká na peníze, ale na to, že by chtěl ve fotbale něco dokázat. Když se zrovna s ním budu bavit o nové smlouvě, tak jsme za 30 minut dohodnutí,“ chválí sportovní ředitel svého svěřence, který se probil do základní sestavy a dokonce dal jeden gól.

Hanáci tak nadále pokračují v letitém trendu, kdy svůj první tým zásobovali zejména vlastními odchovanci. „Kdybychom ale chtěli hrát každý rok o ty nejvyšší možné příčky, tak myslím, že jen s nimi se to uhrát nedá,“ připouští Minář, který si přesto pochvaluje, jak se jeho klubu daří mladé hráče zapojovat.

Už teď tvoří základní osu úspěšného týmu. „Že jich nyní máme v mužstvu tolik je dílem více faktorů. Ať už jde o kvalitní práci s mládeží, štěstí na silné ročníky nebo osobu trenéra, která se nebojí zapojovat mladé hráče.“

Právě Václav Jílek je hlavním strůjcem olomouckého úspěchu a nedávno si vysloužil prodloužení kontraktu do léta 2019. Po loňském sestupu se ovšem zdálo, že jeho pozice v Olomouci je velmi vrtkavá.

„Tohle je vždycky hodně složitě. Když jsme loni sestoupili a po třech kolech druhé ligy měli tři body za tři remízy, fanouškům docházela trpělivost. Stadionem se ozývalo „Jílek ven!“ i „Minář ven!“, což samozřejmě není nic příjemného,“ vzpomínal Minář, který zároveň připustil, že tlaky na odvolání jednačtyřicetiletého trenéra existovaly.

Progresivní vůdce lavičky nakonec situaci ustál a Sigma o rok později sklízí ovoce. Pokud na výkony naváže i na jaře, může pomýšlet i na návrat do evropských pohárů. „Podívejte se, já jsem v tomhle počtář a realista. Ve druhé lize jsem měl spočítáno, kolik bodů by nám mělo stačit k postupu, teď si zase hlídám, kolik by jich mělo stačit k záchraně,“ usmívá se Minář.