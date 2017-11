CELÝ SESTŘIH: Brno - Teplice 1:0. Domácí rozhodli v oslabení

Brno - Teplice: Pilík poslal míč do pokutového území, kde ho nikdo do brány nedostal • iSport TV

"Obrovský průšvih bylo vyloučení Koného, hodně nám to zkomplikoval, museli jsme hrát v oslabení, ale dokázali jsme dobře bránit, hrát v bloku. Škoda se trefil krásně. Týmu chci poděkovat za bojovnost a důležité tři body," řekl brněnský kouč Roman Pivarník.

Hlavní postavou prvního poločasu byl Koné. Ve 12. minutě tožský útočník hlavičkoval vedle branky. Krátce na to přestřelil Kratochvíl. A Koné neuspěl ani v dalších dvou šancích. Ve 37. minutě pak Koné dostal žlutou kartu za zakopnutí míče. Navíc tři minuty na to v přerušené hře strčil do Kroba a po druhé žluté byl vyloučen.

Teplice mohly využít přesilovku v úvodu druhé půle, kdy po centru nedosáhli na míč Vaněček ani Král. Jinak ale Brno velmi dobře bránilo a Severočechy nepouštělo do šancí. Naopak po standardní situaci Pilíka byl blízko šance Pavlík.

720p 360p <p dir="ltr"><span>Do Brna po reprezentační pauze přijely Teplice, kterým se v letošní sezoně venku ještě nepodařilo vyhrát. A nepodařilo se jim to ani v zápase se Zbrojovkou. Michal Škoda vystřelil moravskému celku výhru 1:0. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Brno - Teplice 1:0. Oslabeným domácím vystřelil tři body Škoda • VIDEO iSport TV

Deset minut před koncem zastavil akci hostujícího Vondráška ofsajd, a tak rozhodující okamžik přišel v 86. minutě. Škoda na křídle předskočil protihráče a vybojoval míč a hned se z 25 metrů opřel do míče. Parádní střelou přehodil gólmana a zařídil teprve druhou výhru Brna za posledních devět kol.

"Lépe to snad trefit nešlo. Byla to asi má nejhezčí branka. Střelu z dálky nemám špatnou, ale většinou dávám góly jinak," popisoval Škoda.

"Zápas pro nás nedopadl dobře, nemůžeme být samozřejmě spokojení. Hráli jsme přesilovku, ale vůbec jsme si nedokázali vytvořit gólové příležitosti. Musím uznat, že Škoda to trefil nádherně, a proto jsme prohráli," hodnotil trenér Teplic Daniel Šmejkal.

"Nevím, jak jde jinak vyhrát, než když hrajete proti deseti, a to více než padesát minut. Bohužel, když se nedostaneme do zakončení, je to problém. Pro nás je to úplně zbytečná porážka a zbytečná ztráta," řekl teplický bek Jan Krob.





Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 86. Michal Škoda Hosté: Sestavy Domácí: Melichárek (C) – Franco Antunes Gomes, Pavlík, Kijanskas, Vraštil – Polák (78. Sedlák) – Fortes (61. Zikl), Kratochvíl, T. Pilík (85. Michal Škoda), Lutonský – Koné. Hosté: Jakub Diviš – Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob (C) – Kučera, Soungole (54. Trubač) – Fillo, Král (87. Červenka), Jan Rezek – Vaněček. Náhradníci Domácí: Halouska, Jovanović, Sedlák, Janošek, Přichystal, Škoda, Zikl Hosté: Šeda, Vošahlík, Urma, Hyčka, Červenka, Šup, Trubač Karty Domácí: Franco Antunes Gomes, T. Pilík, Koné, Koné, Michal Škoda Hosté: Fillo, Šušnjar Rozhodčí Jílek – Kotík, Kubr Stadion Městský fotbalový stadion Srbská, Brno Návštěva 3 218 diváků

Klíčové momenty utkání:

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Hlavičkou to zkoušel domácí Koné, nebyl ale úspěšný

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: První výraznou teplickou příležitost zmařil Kijanskas • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Koné poslal centr do pokutového území, Fortes hlavičkoval mimo • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Vaněček se dostal do slibné situace, kdy mířil vedle • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Šance domácích! Koné hlavičkoval mimo • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Koné dostal zbytečnou žlutou kartu za odkop míče • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Koné dohrál! Dostal druhou žlutou kartu a zamířil pod sprchy • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Šance Teplic! Míč ale žádný z hostujících hráčů do branky neprotlačil • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Pilík poslal míč do pokutového území, kde ho nikdo do brány nedostal • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Melichárek se vyznamenal! V pádu nohou zakročil proti Fillovi • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Brno - Teplice: Do slibné šance se dostal Vondrášek, kterému byl odpískán ofsajd • VIDEO iSport TV