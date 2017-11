Baroš po prohře Baníku: Jsme prostě v pr***i. Zatím moje nejhorší sezona

Jedna velká noční můra, tak zatím vypadá sezona pro fotbalisty Baníku Ostrava. Což o to, výkony až tak špatné nejsou, ale zbytečně poztrácené body dostaly nováčka pod pořádný tlak a po prohře 1:2 v Liberci i na poslední místo v tabulce. Kapitán Milan Baroš si při hodnocení rozhodně nebral servítky. „Někdy hrajeme na úkor týmu individuálně a to je špatně. Jsme prostě v prdeli, zatím je to moje nejhorší sezona v kariéře. Doufám, že se to otočí, ale zatím to byla beznaděj.“

Nepředvedli jste špatný výkon, ale opět bez bodů. Byl to typický podzimní zápas Baníku?

„Určitě. Dostaneme rychlý gól, vrátíme se do hry. Myslím, že jsme začali dobře druhou půli, ale děláme strašně individuálních chyb a to nás sráží. Na góly se hrozně nadřeme, vždy dotahujeme. Při druhém gólu... Neviděl jsem to na videu, ale byla tam obrovská díra. Jak tam mohl být Voltr takto sám? Nechci kritizovat konkrétní hráče, ale jsme prostě momentálně v prdeli, když to řeknu naplno. Pokud se nezvedneme v sobotu proti Karviné…"

Jak jde současnou situaci napravit?

„Nevím, čím to je, asi chybí kvalita v kádru. Jsem z toho smutný, šel jsem do Baníku s tím, že to bude vypadat jinak, ale je to prozatím moje nejhorší sezona v kariéře. Doufám, že se to změní a otočí, ale momentálně je to taková beznaděj. V sobotu pro výhru musíme udělat vše, jiná cesta nepovede.“

Na začátku druhé půle jste se dostal do velké šance. Co chybělo?

„Přišel krásný centr, ale hráč, který byl za mnou, se na mě položil. Chtěl jsem to ustát, jenže jsem nedokázal zakončit tak, abych nohu zvedl tak, že by šlo zakončit na bránu. Trefil jsem míč holení. Škoda.“

Byla zlomem utkání nevyužitá De Azevedova šance?

„Za stavu 1:1 jsme šli 2 na 1 a pokud chceme týmové výsledky, tak tohle musíme řešit jiným způsobem, gólově. Místo toho, abychom vedli 2:1 o půli, tak zase dotahujeme. Bohužel někdy hrajeme na úkor týmu individuálně a to je špatně.“

Mrzí vás vaše situace o to víc, že vás většina soupeřů nepřehrává?

„Ať nás radši válcují a máme dvacet bodů. K čemu je krásná hra? Na to se nehraje, je to boj. V naší pozici se o krásné hře vůbec bavit nemůžeme, musíme prostě sbírat body. Za námi je čtrnáct kol a máme osm bodů. Co k tomu říct...“

720p 360p REKLAMA Liberec - Ostrava: Baroš v souboji s Coufalem přestřelil bránu a marně chtěl penaltu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Liberec - Ostrava: Voltr si počkal na míč mezi obránci a trefil se k tyči – 2:1 pro Liberec • VIDEO iSport TV