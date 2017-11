Černé pásky za Nezmara! V Liberci se loučili s oblíbeným ředitelem

Černé pásky, se kterými šli na trénink fotbalisté Liberce poté, co vyšla ven informace o odchodu sportovního ředitele Jana Nezmara do Slavie • Sport

Fotbalový Liberec v neděli zvládl důležité utkání s Baníkem, které ovládl výhrou 2:1. Slovan ale nevstupoval do zápasu v ideálním rozpoložení. Během týdne byl potvrzen přesun sportovního ředitele Jana Nezmara do Slavie a navíc se začalo mluvit i o trenéru Jindřichu Trpišovském. A jak se hráči vypořádali s Nezmarovým odchodem? Po svém.

Na trénink si podle nápadu kabinového šprýmaře Ondřeje Karafiáta navlékli černé pásky, a tak se s jednou z ikon klubu rozloučili. Nezmar, bývalý výtečný útočník, patří ke klíčovým mužům libereckého fotbalu. Stará se o sportovní stránku celého klubu, který se i v omezených podmínkách dlouhodobě drží v české špičce, zahrál si i v evropských pohárech.

„Je to část srdce Slovanu a obrovská ztráta. Museli jsme se ale soustředit na zápas, abychom ho zvládli. To se povedlo. Odchod Honzy nás samozřejmě mrzí a jsme z toho smutní. Nic s tím ale neuděláme. Ohledně pásek Jsem trochu šprýmař, takže na tréninku něco proběhlo. Šlo spíš o vtip. Honzovi přejeme, ať se mu daří, protože svou práci dělá dobře. Pro Slovan je to škoda,“ smutnil Karafiát.

Nezmar už se chystá na novou sportovní kapitolu, ve Slavii si od jeho příchodu na dosud neobsazený post sportovního ředitele hodně slibují.

"Kompetence uvnitř klubu se s příchodem Honzy změní na „systém Juventus“, ve kterém je klíčová role ve vztahu k řízení prvoligového týmu na sportovním řediteli klubu. A Jirka Bílek, který skončil jako hráč a kapitán, se bude v našich podmínkách učit systémově plnit roli Pavla Nedvěda a v roli sportovního poradce představenstva bude partnerem Jana Nezmara," nastínil v rozhovoru pro klubový web šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

V Liberci bude trvat, než se s odchodem klíčového funkcionáře vypořádají. "Určitě to (Nezmarovo oznámení odchodu) na všechny vliv mělo. Definitiva padla v úterý a hodně se o tom psalo. Měli jsme to v hlavách, takže jsme společně s Honzou na hráče apelovali, aby se pořádně koncentrovali. Zásah to bude velký, snažili jsme se dělat vše, abychom to vytěsnili. Jsem rád, že se to povedlo,“ komentoval situaci Jindřich Trpišovský, o něhož se prý zajímá chorvatská Rijeka.