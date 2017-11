Z útočníka je v Boleslavi stoper! Magera skončil po Bohemce v krvi

Z oka vám crčí krev. Co se vám přihodilo?

„Šel jsem do dlouhého balonu a Jindřišek mě trefi l loktem přímo do oka. Rozhodčí mu dal žlutou kartu, ale klidně mu mohl dát červenou. Asi to dobře neviděl.“

Do utkání s Bohemians jste šli s podporou tří vítězství v řadě. Proč nepřišlo čtvrté?

„Bohemka je běhavé mužstvo, rychlostně dobře vybavené, výborně napadá. Nenechala nám prostor a my se s tím nedokázali vypořádat. I když nás trenér na to celou pauzu připravoval. Chtěli jsme hrát po zemi, ale moc se nám to nedařilo. Nevyhrávali jsme souboje. Soupeř nás rychle napadal a my neměli čas na kombinaci. Oni pak chodili do brejků, čímž zápas rozhodli. Chtěli jsme překonat jejich blok, jenže se nám to vůbec nedařilo. Vlastně jsme si dopředu nic nevypracovali. Víc než bod jsme si nezasloužili. A nakonec ani ten nemáme.“

Trenér vás zkouší na pozici stopera. Jak vám to vyhovuje?

„Je vidět, že některé věci bych měl řešit jinak. Jednodušeji. Při druhém gólu si to kolem mě Nečas obhodil. Věděl, že na tom nejsem rychlostně tak dobře jako on. Předběhl mě a uklidil to do brány.“

Co říkáte na nápad trenéra Dušana Uhrina, že budete nastupovat v obraně?

„Kdysi jsem defenzivního záložníka hrával, pozice stopera je tomu podobná. Chtěl jsem hrát. Víc než doposud. Proto jsem to přijal. Víceméně je mi jedno, kde v sestavě budu. Pokud má být moje místo na stoperu a my budeme vyhrávat, budu za to rád.“

Je pro vás inspirací Milan Škoda, jenž také hrával stopera a po návratu do útoku se stal nejlepším ligovým střelcem?

„Takhle to neberu. Chci Boleslavi hlavně pomoct k nejlepším výsledkům. Na Milana nemyslím. Ani mě to nenapadlo.“