Trpišovský místo Nezmara? Na volný post v Liberci se hlásí 40 zájemců

Fotbalový Liberec v poslední době nezažívá nejjednodušší období. Potvrzen byl odchod sportovního ředitele Jana Nezmara do pražské Slavie a kluby krouží i nad druhým strůjcem úspěchu Slovanu, trenérem Jindřichem Trpišovským. Ten potvrdil, že je v kontaktu se zahraničním celkem. Podle informací deníku Sport má o něj zájem chorvatský mistr HNK Rijeka. Nabízí se ale také jiná možnost. Neměl by přijmout místo po svém téměř bývalém parťákovi? Na uvolněný post se každopádně hlásí desítky zájemců.

Tah by to byl ze strany libereckého klubu brilantní. Již několikrát ověřený lodivod Jindřich Trpišovský by samozřejmě i nadále zůstal u kormidla, nově by ale měl ještě větší pravomoci. Sám by si přiváděl hráče a sám by zařizoval také vše okolo sportovního chodu týmu s tím, že administrativně by jeho kroky dotahoval ředitel Libor Kleibl.

Pro šetrný klub, kterým Slovan bezesporu je, by toto řešení se dvěma žezly v rukou jednoho muže mohlo být dost výhodné. A hlavně by mohlo kouče přesvědčit o setrvání pod Ještědem. I pro něj by to byla velká výzva.

Jenže výzvou je i zahraniční angažmá. A že bude okolo něj rušno, přiznává sám Trpišovský. „Jsem v kontaktu s klubem, který mě oslovil už minulý rok. Domluvili jsme se na tom, že kvůli rozehraným ligám o tom nebudeme na veřejnosti mluvit. Co se stane v zimě, to je ještě daleko, musíme se soustředit na dalších čtrnáct dní,“ naznačuje.

Případný odchod do zahraničí by ale pro Trpišovského znamenal premiéru na poli velkého fotbalu. Bylo by to něco úplně jiného. HNK Rijeka má o trenéra Slovanu zájem už od jeho dvou výher s Hajdukem Split v Evropské lize. Teď kontakty nabraly na intenzitě.

Na zmiňovaných čtrnácti dnech, v nichž se Slovan dnes utká v Ďolíčku s Bohemians a posléze u Nisy v podzimní tečce s Olomoucí, bude dost možná záležet nejvíc. Pokud by Liberec předvedl podobné výsledky jako doposud, udržel by se na příčkách zajišťujících evropské poháry. A to už je dost ambiciózní lákadlo.

Není tajemstvím, že v průběhu posledních turbulentních let zůstával Trpišovský v Liberci mimo jiné právě i kvůli Janu Nezmarovi. Nicméně modrobílým se stále i přes všechny peripetie daří.

Ozvalo se čtyřicet zájemců Sotva se stal odchod Jana Nezmara do Slavie oficiálním, začali se ať už přímo, či přes prostředníky rojit zájemci, kteří by ho chtěli ve funkci sportovního ředitele Slovanu Liberec nahradit. Podle informací deníku Sport je jich na čtyři desítky – a figuruje mezi nimi například Zdeněk Kúdela, bývalý funkcionář Slavie, Mladé Boleslavi a Brna. Ve hře jsou vzhledem k silné stopě, kterou v Liberci zanechali, údajně i poradce šéfa Baníku Vlastimil Petržela či současný trenér Příbrami Josef Csaplár. Nejpravděpodobnější však zůstává varianta, že Nezmarovy kompetence si od prosince rozdělí trenér Jindřich Trpišovský s ředitelem Liborem Kleiblem.

„Ve fotbale se stále něco mění na všech frontách. Možná i proto jsem trochu čekal, že to s Honzou Nezmarem ještě na poslední chvíli dopadne jinak. Každopádně mám v Liberci smlouvu a jsem tu spokojený. Nesmíme poplivat to, co jsme za půl roku vytvořili. Je tu nedodělaná práce,“ prozradil u fanoušků oblíbený stratég s kšiltovkou.

Společná pozice sportovního ředitele a trenéra by určitě vyžadovala velkou důvěru od vedení, kterou si ale snad Trpišovský už na severu vysloužil...

A možná by nakonec v Liberci ani nedošlo k v zimě předpokládanému velkému odlivu hráčů. Není tajemstvím, že se Slavia zajímá o obránce Vladimíra Coufala, na přestupové burze se spekuluje i o dalších hráčích a klubech. Ruku v ruce s tím by mohly vzrůst ambice klubu.

Téměř vše se tedy vlastně točí kolem jediné otázky: Co všechno udělá Slovan pro to, aby si Trpišovského udržel?