Petržela v ohrožení? Může skončit v Baníku, ten chce Páníka i Kučeru

Je to pěkně zašmodrchané, tomu věřte. Jeden den tak, druhý jinak. Kluby si nejsou jisté (staro)novými trenéry, žádaní koučové také váhají. Společnou řeč zatím nenalezli se zájemci o své služby zlínský Bohumil Páník ani znojemský Radim Kučera. Oba jsou na seznamu Fastavu, Jihlavy i Baníku, který po návratu do nejvyšší soutěže zvažuje setrvání úspěšného, leč kontroverzního Vlastimila Petržely. Jeho odchod, to by byl teprve gól!

Baník Ostrava

Kouč ostravského Baníku Vlastimil Petržela • Foto Michal Beránek (Sport)

Ostravský Baník nemá jasno, zda nechá tým po návratu mezi elitu v rukou Vlastimila Petržely. O jeho odborných kvalitách nemá boss Václav Brabec pochybnosti, problém je jinde. Trenér s prořízlou pusou bojuje se svými démony, může se z něj stát neřízená střela. Pro klub je jeho angažmá rizikem, a tudíž se jistí dvojicí Páník – Kučera.

Rovněž ve Fastavu postupně upustili od uvažované snahy přetáhnout Petrželu k sobě, i když má k němu majitel Zdeněk Červenka nadále velmi blízko.

„Ještě než jsem do Baníku přišel, měl jsem nabídku jít do Zlína. Ta myšlenka se nějakým způsobem vrátila i později, když už jsem v Baníku byl. Ale s ohledem na pana Páníka jsem vlastně k žádným jednáním nepřikročil, i když náš vztah s panem Červenkou zůstal i nadále přátelský, jsme spolu v častém kontaktu,“ uvedl Petržela, jemuž se po postupu aktivuje v kontraktu opce na další sezonu.

Pokud by měl z klubu zmizet, zřejmě by žádal vyplacení celé částky do konce smlouvy. „Pro mě je prioritou Baník a těším se, že se pustíme do práce. Jistě, něco jsem o svém odchodu četl i slyšel, ale pro mě je důležité, co říká pan Brabec. To ostatní mě nezajímá,“ zakončil rázně Petržela.