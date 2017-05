Jihlava hledá kouče: Favoritem je Csaplár, jedná i s Pivarníkem

Zdá se, že nejblíže k dohodě se čtrnáctým celkem minulé sezony je Roman Pivarník (50), jenž na začátku dubna skončil v Plzni. „Byl jsem osloven, jednáme,“ přiznal Sportu. Majitel klubu František Vaculík tuhle informaci potvrdil. „To jméno nepopírám, Roman je výborný trenér. Známe ho, už u nás dvakrát byl,“ podotýká Vaculík.

Ano, Pivarník před šesti lety přivedl Vysočinu do nejvyšší soutěže a na začátku své kariéry s ní také hrál v popředí druhé ligy. „Bavím se přímo s panem Vaculíkem, stejně jako dřív. Nemá cenu to řešit přes nějaké prostředníky,“ uvedl rodák z Piešťan, jenž čeká na zprávy o novém složení managementu, což je pro něho zásadní věc, takže větší šanci by mohl mít někdo jiný.

Podle zdrojů Sportu bude dalším osloveným právě Josef Csaplár. Za ním jsou připraveni Ivan Kopecký (46), jenž přivedl Vítkovice k senzační záchraně ve FNL, a slovenský expert Norbert Hrnčár (46) z Ružomberku. To jsou ovšem záložní varianty, kdyby to neklaplo se slovutnějšími trenéry.

