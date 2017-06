Škoda o soupeřích Slavie v Evropě: Chce Celtic, pak sní o Manchesteru

Modlit se za slabého soupeře a snadný postup? Kdepak, Milan Škoda si myslí na velká jména. "Do předkola bych si přál Celtic, to je atraktivní soupeř," řekl v rozhovoru se čtenáři. Slavia se má s neporaženým skotským mistrem utkat i v přátelském zápase na začátku července, při kterém chce pokřtít tribunu. Tady by šlo ale o mnohem víc.

Zvládne li český mistr obě předkola, která jej dělí od základní skupiny Ligy mistrů, kanonýr Škoda by si rád zahrál v "divadle snů." "Do skupiny je cesta ještě daleká, ale kdyby se nám podařilo postoupit, přál bych si zahrát na Old Trafford, Manchester United je můj oblíbený tým," prozradil fanouškům slávistický střelec, který obdivuje ikonu United Waynea Rooneyho.

Slavia ale nebude mít moc prostoru na snění. Bude nenasazená a pokud neuspěje, hrozí jí, že se s těmi nejsilnějšími týmy potká i v předkole Evropské ligy. Teoreticky tak nemusí postoupit ani tam. "Víme, že to bude těžké, s ničím jiným ani nepočítáme. Věříme, že to zvládneme a budeme na podzim v Evropě," je si jistý Škoda. Podle něj by pro Slavii nebyla zklamáním ani základní skupina Evropské ligy, ač momentálně míří nejvýš, tedy do Ligy mistrů.

MOŽNÍ SOUPEŘI PRO SLAVII Olympiakos Pireus

FC Celtic

FC Salcburk

FC Kodaň

Ludogorec Razgrad

BATE Borisov

Legia Varšava

APOEL Nikósie

NK Maribor

Karabach Agdam



Pozn. S výjimkou Olympiakosu Pireus musí všechny celky nejprve projít 2. předkolem.

Milan Škoda Martin M., 7. června 2017 Čau, chtěl bych se zeptat na: nejukecanějšího, nejtiššího, nejsvalnatějšího, nejhubenějšího a nejinteligentnějšího hráče Slavie. Díky Nejukecanější? Bezkonkurenčně Přemysl Kovář. Nejtišší? To nevím. Nejsvalnatější? Asi Míša Ngadeu. Nejhubenější? Přemysl Kovář :-) Nejinteligentnější? Dušan Švento. Moc děkuji za všechny dotazy. Omlouvám se, že jsem na všechny nestačil odpovědět, už máme s reprezentací další povinnosti. Děkuji za všechna přání a gratulace. Milan Škoda. Mirek Kocanda, Kytin, 7. června 2017 Ahoj Milane, jako Spartan gratuluju k titulu a ke skvelym fanouskum. Setkal ses nekdy, ze by slavisticti fandove rasisticky urazeli vase hrace, jako se to deje u nas na Sparte? Děkuju za gratulaci. S tím jsem se nikdy nesetkal. Mazan, 7. června 2017 Váš nejhezčí gól v sezóně ? Za mě je to dloubák ve Zlíně .... Souhlasím. Taky se mi moc líbil. Lukáš R., 7. června 2017 Milane, jaké kopačky používáš? A jak jsi s nimi spokojený? Používám Nike Vapor Mercurial, jsem s nimi velmi spokojený. David, 7. června 2017 Ahoj Milane, gratuluju k titulu a králi střelců, jsi spokojený s 15 góly, nebo jsi jich čekal víc? Spokojený relativně jsem, ale myslím, že jich mohlo být víc. Míša, 7. června 2017 Zdravím Milane, gratuluju k titulu, jak dlouho jste slavili? A jak se těšíte na roli táty? Díky a ať všechno dobře dopadne. Na roli táty se těším hodně. Poldis, 7. června 2017 Ahoj Milane, předem jsem chtěl poděkovat za to, že jsi ve Slávii zůstal i když vše nebylo růžové. Můj dotaz s tím souvisí, co tě přimělo zůstat když jsi měl možnost odejít ven a budocnost byla nejistá? Gratuluji k titulu, přeju ať ti to tam na podzim zase padá a také nějáký ten pohár. #spolujsmemistri :) Možnost jsem měl, ale nikdy to nedopadlo. Děkuju. Jenda, 7. června 2017 Dobrý den,je pravda, že kabina Slavie se bojí Stanislava Vlčka a Vlček donáší vedení? To je největší nesmysl. Jsem moc šťastný, že tam můžeme Standu vídat každý den. blblbl, 7. června 2017 Dobrý den, chci se zeptat, kdo je v kabině Slavie největší vtipálek :D a jestli se chystáte zase na koncert Kryštofů do Vsetína. S pozdravem fanoušek. Dobrý fórky si ze spoluhráčů dělá Hušby. Jestli koncert bude a budu mít čas, přijedu. Fonner, 7. června 2017 Ahoj.Jaké je tvé nejoblíbenější auto? Líbí se mi Nissan GTR Honza, 7. června 2017 Čau Milane, gratuluji k titulu. A chtěl jsme se zeptat, jaky zapas jsi si v sezóně nejvíc užil? Nejvíc jsem si užil poslední zápas, když už to bylo 3:0 :-) Pavel #21, 7. června 2017 Ahoj Milane, zajima me Tvuj vztah k cislu 21. Jestli je to tvoje oblibene cislo nebo ti tak nejak zustalo od zacatku kariery. Dekuji, Pavel Je to moje oblíbené číslo. Mám ho rád od dětství. Roman Feigl, 7. června 2017 Čau Mílo, jakej máš názor na tvého spoluhráče Standu Tecla? Dle mého je to jeden z nejlepších útočníků v lize, možná i nejlepší. Díky za odpověď Myslím, že máte pravdu. Standa je hodně pracovitý hráč, má výborné zakončení. Jakub vVítek, 7. června 2017 Vaším vzorem je Wayne Rooney, co říkáte tomu, že se nyní do sestavy příliš nedostává? Samozřejmě mě to mrzí, protože je to mašina na góly :-) Michal Majer , 7. června 2017 Ahoj Milane, hrál jsem s tvým otcem za Union Strašnice. Proto by mě zajímalo kdo si myslíš, že by vyhrál hlavičkový souboj ve vápně po rohu ty nebo táta ? :) Díky za odpověď. Byl by to zajímavý souboj, těžko říct, kdo by vyhrál. Raymond Bah, 7. června 2017 Jaký je Váš vztah ke Spartě? Mám k ní respekt, ale je to rival. Vždycky ji budu chtít porazit. Otakar Gabriel, 7. června 2017 Dovolená bude díky kvalifikaci kratší, kde ji strávíte? Dovolenou strávím určitě v Praze, protože se nám má narodit miminko. Roman, 7. června 2017 Ahoj Milane, hráli jste letos krásný fotbal až ke konci jste na to příliš chvátali a nehráli po zemi a nakopávali míče dopředu. Byla vidět velká nervozita v tom dramatickém závěru. Jak jste dali ten druhý gól na Strahově, tak to byl opět koncert. Hraje velkou roli psychika na výkonu? Psychika hraje určitě svoji roli, ale za mě, ten tlak jsem cítil od začátku jara. Velký tlak přišel opravdu až v tom posledním zápase. Roman, 7. června 2017 Ahoj Milane, jaká byla nálada v kabině, když jste se dověděli, že Plzeň vstřelila gól v prodloužení v Brně? U mě osobně převládala radost, že jsme zvládli těžké utkání v Boleslavi. Jirka, 7. června 2017 Ahoj Milane, bavíte se s klukama v kabině o Tribuně Sever? Jo, bavíme se o choreech, ne vždy si jich při zápasech všimneme. Pak to rozebíráme. Hodně si fanoušků vážíme. Karel Mák, 7. června 2017 Dobrý den milane chtěl bych se zeptat na Michala Lüftnera jaký na nej máte názor? Podle mě je to kvalitní stoper který muže za rok za dva byt v A týmu repre. Hrajete s nim ve slavii tak ho znáte více. Děkuji Myslím, že je hodně perspektivní. Jeho největší předností je rychlost. Myslím, že šanci má. Roman, 7. června 2017 Ahoj Milane, hraješ raději na dva útočníky ? Jak se Ti hraje v útoku s Murisem? Na dva útočníky hraju asi raději. S Murisem se mi hraje dobře. Musím podoknout, že pokud jsme v této sezoně spolu nastoupili od začátku, neztratili jsme ani bod. Michal, 7. června 2017 Zdravím Milane, myslíte že, by byl postup do základní skupiny EL zklamáním? Teď koukáme nejvýš, chceme se probojovat do Ligy mistrů. Pokud to ale nevyjde, Evropská liga by úplným zklamáním asi nebyla. Jan Sídek, 7. června 2017 Dobrý den Milane. Co říkáte na bráchu který za půl sezóny skončil na pátém místě s deseti góly. Neměl by už jít taky do repre alespoň vyzkoušet? Půlrok se mu vyvedl moc dobře. Přeju mu to. Petr Sedlák, 7. června 2017 Milane, Slávka nemá koeficient, a tak zcela reálně hrozí, že jí budou vylosováni takoví soupeři, že nepostoupí ani do EL a na konci léta tak již budete zcela mimo Evropu. Jste na tuto situaci vy, a spoluhráči připraveni? Omlouvám se za negativní dotaz, ale je to víc než reálné :-( Víme, že to bude těžké, s ničím jiným ani nepočítáme. Věříme, že to zvládneme a budeme na podzim v Evropě. Tomáš, 7. června 2017 Ahoj šampione, Chtě bych se zeptat: Kdo táhnul mistrovské oslavy ? S kým se v repre nejvíc přátelíš mimo slávistů ? Tvůj vysněný tým ? Koho by jsi chtěl v předkole LM ? Díky moc, hodně štěstí nejen proti Norsku, ale i v příští sezoně. MISTŘI Nejvíc byli slyšet Honza Bořil a Přemysl Kovář. V reprezentaci se bavím se všemi. Můj vysněný tým? Manchester United. Už jsem zmiňoval Celtic. Honza, 7. června 2017 Z pohledu fanouška to ve Slavii vypadá vše ideálně. Nemyslíte si, že na ten obrovský optimismus může Slavie dojet? Kádr má na české poměry slušný ale co se Evropy týče bude muset pár kvalitních hráčů přijít. Kde podle vás tlačí Slavii bota nejvíc. Víme, že potřebujeme posílit. Zatím jsme toho v Evropě moc neodehráli, tak úplně nevíme, jak na tom jsme. Pavel Nebesky , 7. června 2017 Ahoj Milane, který zapas byl pro tebe na jaře ten nejtěžší? Děkuji za odpověď a přeji hodně štěstí s naši milovanou Slavkou. Pavel Asi ten poslední s Brnem. KJ24, 7. června 2017 Dobrý den Milane,jaký je váš vztah k Davidu Lafatovi ? Máme normální vztah, chovám k němu obrovský respekt. Vojta, 7. června 2017 Ahoj Milane, pustil sis někdy ze záznamu svůj gol proti Spartě v derby?Byl opravdu nádherný. Jinak pokračuj ve své práci, pozdravuj kluky v kabině a hodně štestí Jo, musím říct, že jsem si ho párkrát pustil. Moc děkuju. Dav!d, 7. června 2017 Čau Miláně, do kdy máš smlouvu ve Slavii? Ukončit tady kariéru? Smlouvu mám ještě na dva roky. Jestli tu ukončím kariéru, to se teprve uvidí. Mesanovic, 7. června 2017 Ahoj Milane, jesli po Luftnerovi odejde i Deli, nezaskocis na pozici stopera? :-) Doufám, že už ne. Možná na konci kariéry :-) Mirek Slavie Cheb, 7. června 2017 Milane jsme rádi že ti to pálí takhle za Slavie, doufejme že ti vydrží ta tvoje střelecká mašina na goly dalších xxx zápasu za Slavie Moc děkuju za zprávu. 1892, 7. června 2017 Ahoj Milane, Už víš jestli to bude malinký fotbalista nebo malinká fotbalistka? Hodně štěstí přeju a gratuluju!!! 💪🏼 Jo, bude to kluk. Vojtěch N., 7. června 2017 Zdravím Milane! Rád bych se zeptal, jak vzpomínáš na Bohemku?? Díky. Na Bohemku vzpomínám jen v dobrém. Byly to hezké časy. ZAKR, 7. června 2017 Dobry den Milane, patri Vam velke podekovani za celou sezonu. Zajimalo by me, kdyz jste se v prubehu sezony stal kapitanem, jak sve kapitanstvi vidite? V cem Vam pomohlo a co naopak pro Vas jako kapitana bylo nejtezsi? Kapitánem jsem byl už za trenéra Uhrina, ale když pak v létě počítali s tím, že odejdu, tak se stal kapitánem Jirka Bílek. Být kapitánem Slavie je super, je to velká zodpovědnost. Martin, 7. června 2017 Ahoj Milane, jak vzpominas na sve fotbalove zacatky? Respektive na CAFC Praha, kde jsi vlastne s fotbalem zacinal :) diky :) Na to vzpomínám strašně rád. Rád vzpomínám, jak jsme tam s bráchou lítali, na to naše dětstké nadšení. Byly to krásné chvíle, nezapomenu na to. Jackie, 7. června 2017 Zdravím Milane. Jak vidíte naše šance v těžkých klíčových zápasech v Norsku, Ázerbájdžánu a Severním Irsku? Je v našich silách všechny tři vyhrát a nahradit tím domácí ztráty? Sledujete situaci v ostatních skupinách z důvodu, že poslední tým na druhých místech baráž hrát nebude? Děkuju za odpovědi a přeju hodně štěstí do zápasu v Norsku i v celém zbytku kvalifikace. Ať se podaří splnit velký snem všech fanoušků a konečně postoupit na MS. V našich silách určitě je zvládnout všechna tahle utkání vítězně. Na sledování druhých míst je ještě brzo, těžko se dá něco vysledovat, koukáme se hlavně na sebe. Děkuju za přání. Konstantin Biebl, 7. června 2017 Ahoj Milane, víš, že si byl prvním soutěžním střelcem oživené Bohemky v Ďolíčku? Ani mě to nenapadlo, ale je to tak. Mám z toho radost. Jan Farkaš, 7. června 2017 Ahoj Milane, myslíš, že Marko Alvir v této sezóně pomůže výrazně Slavii? Marko je hodně pracovitý, myslím, že když mu bude držet zdraví, tak nám určitě pomůže. Nikolas Zábelka, 7. června 2017 Milane, se Slávií jste vyhrál ligu, v reprezentaci často nastupujete, jste králem střelců... Jaký je váš další cíl v osobní kariéře fotbalu? Hodně štěstí ☺ Z pohledu Slavie máme před sebou výzvu v podobě Ligy mistrů, chtěli bychom se probojovat do základní skupiny, to je nyní největší cíl. S reprezentací bychom se chtěli dostat na mistrovství světa. Karel Rochl, 7. června 2017 Ahoj Milane, jak zpětně hodnotíš spolupráci s trenérem Miroslavem Beránkem? Šlo pro tebe o průlomovou sezonu? Jednoznačně. Myslím, že trenér Beránek mi nejvíc pomohl, hlavně tím, že mi opravdu věřil. Pavel Zbožínek, 7. června 2017 Ahoj Milane, který ze současných ligových stoperů je tvůj nejneoblíbenější? Byl to třeba Jakub Jugas, ale toho už máme ve Slavii. Radek Gora, 7. června 2017 Trénuje s áčkem pravidelně někdo z juniorky/dorostu? Jestli ano, vyzdvihl bys nějaký talent? Trénuje jich s námi docela dost. Tři čtyři chodí, myslím, že každý z nich má šanci zůstat v áčku natrvalo. Martin Habětínek, 7. června 2017 Ahoj Milane, chtěl bych ti především poděkovat za titul. My fanoušci to sice neodkopali na hřišti, ale znamená to pro nás minimálně stejně tolik jako pro vás hráče, ne-li víc. Spoustě lidem jste tenhle rok udělali lepší, než by jinak byl. Moc díky a ať se daří. Dotaz snad jen ohledně tvého zdraví, poslední kola jsi trochu laboroval se zraněním, jak jsi na tom teď? Děkuju moc. Měl jsem problémy s tříslem, ale profesor Kolář a naši doktoři na Slavii mi pomohli a mohl jsem poslední dvě kola odehrát. Tomáš Slavista , 7. června 2017 Nazdar Škoďáku! Ty teda máš letos sezonu! Tak když už si pro nás Slávisty získal titul,tak zkusíme projít ještě s českou repre na to Mistrovství ne? Máme na to! Díky co pro nás děláš! :) Moc děkuju, věřím, že to zvládneme a do Ruska se podíváme. Tomáš Vrňák, 7. června 2017 Ahoj Milane, především chci poděkovat za všechnu radost, kterou nám slávistům se spoluhráči rozdáváte. Po těch letech bídy je to opravdu balzám na duši. Otázka: Kdo bude nejlepším střelcem příštího ročníku ligy? Ty nebo Muris? :) A jak vnímáš pana Tvrdíka jako šéfa a člověka? Kdyby byl nejlepším střelcem jeden z nás, je mi to jedno. Muris je super útočník a přál bych mu to. Pana Tvrdíka vnímám velmi dobře, chová se k nám moc hezky, myslím, že nás má rád. Petr Hofta, 7. června 2017 Ahoj Milane. Jak sis užil oslavy titulu a jak dlouho probíhaly? Měl jsi vůbec volno po sezoně? A koho si prejes za soupeře v boji o LM? A co říkáš na posilování konkurentů Sparty a Plzně? Diky za odpověd a.hodně štěstí v nové sezóně. Oslavy probíhaly hlavně v den, co jsme vyhráli. V pondělí jsme pak byli s vedením na Rammsteinech. I tam jsme to ještě trochu oslavili. Volno jsem ani neměl. A posilování Sparty a Plzně? Posilují docela dobře, uvidíme, jaká pak bude realita. HG Gang, 7. června 2017 Ahoj, předem gratuluji k titulu, jste borci! A nyní otázka, jak vnímáš pyro na zápasech, vadí to hráčům hodně, nebo vám to tolik nevadí? (teda pokud je to v nějaký menší míře, jinak to TS ani neumí). Díky HG Pyro k fotbalu patří, mně se to i líbí. Nevadí mi to. Když se ale pak přeruší zápas, je to nepříjemné. Pokud to ale do děje zápasu nezasáhne, nemám s tím problém. Zdeněk, 7. června 2017 Ahoj Miláně,chci ti poděkovat za tuhle sezónu,za titul a za krásný góly. Chci se zeptat zda zůstaneš pro další sezóny u nás a koho by sis přál do předkola respektive do skupin Ligy Mistrů,a já vidíš naše šance v lize mistrů a na obhajobu titulu. Díky moc za odpověď Zdenda! Milan Škoda to je šampión!! spolu jsme mistři. Do předkola bych si přál Celtic, to je atraktivní soupeř. Do skupiny je cesta ještě daleká, ale kdyby se nám podařilo postoupit, přál bych si zahrát na Old Trafford, Manchester United je můj oblíbený tým. A jestli zůstanu? Pokud mě nevyhodí, tak jo :-) Mirek, 7. června 2017 Milane gratulace k titulu! Jaký je váš tip na výsledek v Norsku? :) díky a ať se daří! Dobrý den, zdravím čtenáře. Přesný výsledek nebudu tipovat, ale věřím, že vyhrajeme. Ideálně 3:0, ať je to bez nervů.

