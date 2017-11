Řepka znovu o kase ze Sparty: Peníze šly na motivaci pro jiný tým

Tomáš Řepka po svém vyloučení v Teplicích na podzim 2007 odchází do šatny, kterou, jak o 10 let později přiznal, totálně zdemoloval • Pavel Mazáč (Sport)

O této kauze se už mluví pět let. Nyní Tomáš Řepka přináší údajně konečnou verzi příběhu o tom, kam zmizely peníze z týmové kasy ve Spartě, kterou tam měl na starosti během svého působení. V nové knize Děkuju, z níž přinesl ukázky týdeník Sedmička, bývalý řízný obránce tvrdí, že částka 400 tisíc korun šla na motivaci pro jiný ligový tým. „Už nechci mít nálepku zloděje a k tomu uplynulo dost času na to, aby z toho nikdo neměl postih,“ tvrdí Řepka, avšak další konkrétní detaily neodhalil.

Řepka se už v minulosti k osudu peněz z týmové kasy vyjadřoval. Nyní tvrdí, že finance měly pomoci Spartě v boji o titul. Motivovaly soupeře jednoho z rivalů, který byl společně se Spartou ještě ve hře o první místo.

Zde jsou Řepkova slova… „Jednou se stalo, že jsme mířili k vítězství, ale abychom ho měli jistější, potřebovali jsme motivovat jeden tým k tomu, aby svůj zápas kluci nevypustili a hráli ho naplno. Byli jsme v situaci, kdy jsme hráli o titul, měli jsme před sebou poslední kolo do konce a chybělo nám k titulu pár bodů. Potřebovali jsme, aby ten klub, co hrál proti tomu, který nám tlačil na záda, opravdu zamakal, a my tak měli snazší cestu k titulu. Ta motivace se dělá různě a za peníze se dají pořídit různé motivační momenty,“

Ačkoliv současně tvrdí, že už nikomu nehrozí postil, odmítl prozradit identitu týmu, kterému měl peníze předat. „Nemůžu ho jmenovat, protože to by byl i zpětně malér.“

Jeho popis by nejvíc seděl na sezonu 2009/10, kdy se Sparta přetahovala o titul do posledního kola s Jabloncem a Baníkem Ostrava. Nakonec ho potvrdila v posledním kole domácí výhrou nad Teplicemi 1:0, jediný gól dal právě Řepka. Bylo to právě tehdy? To zůstává od bývalého kapitána Sparty bez komentáře.

Řepka se každopádně chystal zaplatit slíbenou odměnu týmu, který na dálku pomohl Spartě. „Vyhráli a my jim za těch 400 tisíc pořídili slíbenou odměnu. V té kase tolik nebylo, tak jsem to zaplatil ze svého, ty peníze jsem si pak zpětně z té kasy vzal. Ještě jsem spoluhráči ukázal papírek z bankomatu a říkám mu, že tam ty peníze teď nejsou, tak to dávám ze svého, aby o tom věděl...“

Přiznává, že k ostatním tehdy tak sdílný nebyl. „A najednou to přišlo. Při přebírání kasy chybělo asi 450 tisíc. Přišli za mnou lidi, kteří o tom vůbec nic nevěděli. Já je tehdy odbyl s tím, že peníze jsou pryč a ať to neřeší. Nechtěl jsem se s nimi o tom vůbec bavit, protože jsem věděl, že nesmím nic prozradit. Je mi strašně nepříjemný, že si o mně dodnes spousta lidí myslí, že jsem něco ukradl.“

K tomu, že by si peníze přisvojil pro osobní potřebu, prý neměl motivaci. „Já? 400 tisíc? Vždyť to byl můj desetidenní plat.. Vždycky jsem měl peněz dost a tehdy tuplem.“

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Byl to jeho poslední ligový gól za klub, kde strávil největší část kariéry. I ten nejdůležitější. V květnu 2010 jím Tomáš Řepka definitivně potvrdil titul pro Spartu. O vítězství 1:0 nad Teplicemi rozhodl přesnou hlavičkou v 47. minutě. „Pánbůh to tak chtěl, abych u toho byl já, dal gól a udělali jsme titul,“ vzpomíná důrazný obránce nyní s téměř pětiletým odstupem. Podívejte se na další díl seriálu z historie Synot ligy.</p> REKLAMA Řepka o gólu, který potvrdil titul Spartě: Pánbůh to tak chtěl • VIDEO Synot liga

O kauze zmizelé týmové kase se začalo mluvit od podzimu 2012, to už Řepka působil v Českých Budějovicích. Pojďme si projít, jak se k celé záležitosti vyjadřoval v minulosti. Jeho výpovědi se totiž dost často lišily.

Prosince 2012: Záležitost nejdřív nechtěl komentovat. „Nejsem žádný zloděj,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport. „Víc se k tomu vyjádřím, až budou odkryty tajné zdroje, které tuto informaci do médií sdělily,“ tvrdil. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

Srpen 2013: Řepka odkázal při vysvětlování na další zkušené hráče, s nimiž seděl ve sparťanské kabině. Svoji verzi měl přednést také Marku Matějovskému, který po něm převzal kapitánskou pásku. „Říkal jsem si: Povím mu to, pochopí to, bude to prezentovat dál, vyjasní se to.“ Jenže k tomu dosud nedošlo. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

Únor 2014: V Show Jana Krause vyprávěl Řepka o tom, že peníze z týmové kasy dostal na přilepšenou při odchodu z klubu. „Ve Spartě se mnou skončili. A ještě mi dali na cestu kasu. Údajně jsem ji měl ukrást. Pustili to, aby mi co nejvíc ublížili,“ vyprávěl na červeném gauči. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

Březen 2014: A zase jinak. V knize Neuhýbám vysvětlil Řepka, že si vybral z kasy vysokou útratu z týmové oslavy, kterou pokryl z vlastních prostředků. „Občas to dopadlo tak, že jsme to rozjeli víc a já to musel doplatit ze svýho. Samozřejmě jsem si to pak z kasy vzal zpátky.“ VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

Nyní přišlo poslední vysvětlení. Vezmou ho ve Spartě za své? S navrácením peněz tam každopádně už dlouho nikdo nepočítá. „Nic jiného nám nezbylo,“ řekl v červenci 2014 záložník Marek Matějovský.