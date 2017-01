Posílený Baník nemá slabinu, libuje si Petržela. Chybí mu jen stoper

Optimismus, spokojenost, odhodlání. Takovými hesly se dá vykreslit atmosféra, která provázela Baník při středečním startu zimní přípravy. Ostravský klub je silnější o tři hráče, kteří by měli okamžitě zapadnout do základní sestavy. A trenér Vlastimil Petržela poprvé od chvíle, kdy do Baníku nastoupil, hlásí, že kádr odpovídá jeho představám. To tu ještě nebylo.

Na umělé trávě v Orlové na Karvinsku se ve středu pustil do tvrdé zimní přípravy ostravský Baník. Se třemi novými hráči, od nichž si slibuje výrazné zlepšení ofenzivy. Trenéru Vlastimilu Petrželovi se přihlásili útočníci Alexander Jakubov i Štefan Pekár a s nimi záložník Robert Hrubý. Petržela má za to, že tohle mužstvo nemá zásadní slabinu.

„Tyhle tři hráče jsem od vedení klubu požadoval. Mám je a mohu říct, že toto mužstvo je opravdu kvalitní,“ prohlásil Petržela po středečním tréninku. Jakubov i Pekár jsou v Baníku poprvé, Hrubý se vrátil po půl roce, kdy jako hráč Slavie hostoval v Teplicích. „Jsem znovu v Ostravě, ale tentokrát už jako kmenový hráč. A to je něco úplně jiného. I proto jsem upřednostnil Baník, přestože jsem měl i jiné nabídky,“ poznamenal dvaadvacetiletý záložník.

Petržela má za to, že Baník svůj jarní boj o postup do první ligy zvládne. „Už na podzim, jak se nakonec ukázalo, jsme byli v mnoha ukazatelích nejlepším týmem druhé ligy. Dopláceli jsme na neproměňování šancí. A když jsme ve vzájemném utkání narazili na Sigmu, ukázalo se, co jsem říkal už dopředu a čemu nikdo nevěřil. Že máme lepší hráče než Olomouc. Teď si myslím, že náš tým nemá zásadní slabinu. Pokud se nám budou vyhýbat zranění,“ řekl Petržela kurážně.

Slabiny se však mohou projevit. Baník má jen tři stopery. Zkušeného Zápotočného a k němu Pokorného a Mešaninova, jemuž se na podzim nedařilo. Jakmile Baník třeba kvůli zranění o Zápotočného nebo Pokorného přijde, mohl by mít problém. „To, že jsme přivedli hráče, které jsme chtěli, neznamená, že od této chvíle spíme. Naopak, pracujeme dál a kádr možná ještě doplníme,“ zareagoval Petržela.

Sus čeká další soudní stání

Vážnější potíž může nastat na pravé straně obrany Baníku. Tam má Petržela k dispozici zkušeného Martina Suse. A zatím žádnou plnohodnotnou alternaci. Už v lednu bude dalším soudním stáním pokračovat líčení sázkařské kauzy, do níž je Sus určitým způsobem zapleten. Pokud padne rozsudek a Sus nevyvázne bez viny, Baník ho téměř jistě ztratí.

„Nevěřím, že bychom o Martina měli přijít,“ řekl k věci Petržela. „Dušoval se mi, že v tom není nijak namočen. Že zkrátka udělal jednu životní blbost, že napsal jednu nešťastnou esemesku,“ pokračoval ostravský trenér.

Rozsudek soudu ale předjímat nemůže. A musí tudíž počítat i s tou horší variantou. „Pokud se to stane, my bychom si s tím nějak museli poradit. Ale pro něj by to byla katastrofa. Podle mě konec s fotbalem, protože na svazu vyhrožují, že to budou tvrdě trestat. Byla by to škoda, je to jeden z nejlepších hráčů, které tu máme,“ dodal Petržela k věci.

Příští týden odcestuje Baník na kondiční soustředění do Kroměříže. První přípravný duel sehraje 21. ledna proti Górniku Zabrze.