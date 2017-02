Zájemce o koupi Olomouce píše městu: Nabízíme i desetileté garance!

Padesát milionů korun ročně po dobu minimálně pěti let je prý schopna garantovat společnost Frami Group jako sumu určenou pro chod Sigmy Olomouc. V dopise adresovaném olomouckému náměstku primátora Martinu Majorovi, jenž měl být doručen i samotnému primátorovi Antonínu Staňkovi, to píše František Vařeka, jednatel firmy, která má intenzivní zájem o koupi 85 procent akcií Sigmy Olomouc. Textem dopisu by se na svém úterním zasedání měli zabývat i členové olomoucké rady města.