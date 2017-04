Hašek po prohře s Baníkem: Nechápu, proč nebylo nakropené hřiště

Podruhé na jaře poměřila jeho Vlašim síly s adeptem na postup do první fotbalové ligy. Po porážce 0:1 v Olomouci prohráli Středočeši i v Ostravě. Tentokrát 0:2. A stejně jako v březnu v Olomouci také v neděli ve Vítkovicích dokázala Vlašim favorita potrápit, ba dokonce přehrát. Trenér Martin Hašek ztráty bodů velmi litoval, protože Vlašim měla v Ostravě tři tutovky, které vychytal skvělý Petr Vašek v ostravské brance. Právě on byl klíčovým mužem Baníku.

Prohráli jste 0:2, ale Baníku jste činili velké potíže. Skoro se chce říct, že jste si nezasloužili odjet bez bodu...

„Fotbal se ale nehraje na to, co si zasloužíte, nebo nezasloužíte. Jasné kritérium pro výsledek jsou góly. My jsme měli víc šancí než Baník, ale gól jsme nedali. Baník dal gól podle mě z ničeho. Ta hlavička, to ani nebyla šance. Trefil to ze čtrnácti metrů do šibenice. A druhý gól byl z penalty, která se pískala po rohu, který nebyl. Zákrok jsem pořádně neviděl, nemůžu ho posoudit, ale hráči protestovali. Takže křivdu asi cítili, nevím. Měli jsme v prvním poločase tři šance, ale deset minut po pauze to bylo 2:0 pro Baník.“

I za stavu 0:2 jste měli další dvě mimořádné šance, ten zápas ještě určitě ztracený nebyl...

„Jenže umění brankáře Vaška a dílem i naše nemohoucnost způsobily, že jsme je zahodili. Odjíždíme s prázdnou a s pocitem zklamání, protože když prohrajete a jste jasně horší, tak to musíte akceptovat. Ale v tomhle zápase se bodovat dalo a my jsme to nezvládli. Našemu proměňování šancí navíc bránilo i to, že hřiště nebylo nakropené.“

To vám vadilo?

„Nepochopil jsem, proč tomu tak bylo. Ve Vítkovicích mají pomalu nejmodernější stadion v republice, tak proč není nakropené hřiště, aby se mohl hrát rychlý fotbal? Balon je pak pomalý, zůstává hráčům pod nohou, vznikají komické situace. My hrajeme rádi co nejrychlejší fotbal, a ten terén nám to neumožnil. Když není nakropeno u nás, kde je padesát let starý stadion, tak to chápu, ale proč nebylo nakropeno tady ve Vítkovicích?“

Možná proto, že Baník nechtěl, abyste ten svůj rychlý fotbal hráli...

„V tom případě to chápu.“

Baník odskočil třetí Opavě na sedm bodů, náskok Sigmy je ještě větší. Myslíte si, že je o postupujících do první ligy rozhodnuto?

„Podle mého názoru na devadesát procent ano. Ještě sice zbývá dost zápasů a je to sport, takže se nějaký kolaps může stát, ale považuju to za nepravděpodobné. I když jak jsem před rokem četl, že projedou druhou ligou jako nůž máslem, tak to si nemyslím, že by se dělo. Ale tyhle týmy mají něco, co jim umožní vyhrávat i takové zápasy, ve kterých třeba nejsou dominantní. Viděl jsem zápas Baníku v Opavě, taky to nebylo utkání na jeho vítězství, přesto ho Baník zvládl. Ostrava prostě odehrála dva těžké zápasy se soupeři z vrchu tabulky, nebyl lepší, neměl víc šancí, přesto vyhrál. A to je ten rozdíl mezi tímto týmem a ostatními.“

V krátkém sledu za sebou jste hráli v Olomouci a v Ostravě, zkuste tyto dva soupeře porovnat...

„Oba dokázali eliminovat naši sílu v rychlých protiútocích. Olomouc částečně tím, že jsme nebyli v optimální sestavě, částečně svou kvalitou. Měli jsme tam tři šance a o bodu jsme uvažovat mohli. Baník naše brejky eliminoval tak, že nás hned v zárodku faulovali. Byly to takové chytré fauly, z kontaktu nablízko, rozhodčí těžko mohl udělovat žluté karty a Baník to mohl dělat dál a dál. Osmdesát procent našich potenciálních rychlých brejků, ve kterých jsme silní, vůbec nevzniklo. A pokud mám oba soupeře srovnat, myslím, že Olomouc má trochu lepší mužstvo, než má Baník. Tak jsem to aspoň vnímal, i když ten rozdíl není velký.“