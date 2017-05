Petržela: Já a disciplinárka? To člověk nesmí říct, co si myslí?

Jediné vítězství dělí ostravský Baník od návratu do první ligy. Ostravané na to, aby si rozhodující tříbodový zisk ve Fortuna národní lize na své konto připsali, mají dva pokusy. V Olomouci a doma se Znojmem. Pokud třetí Opava ve zbývajících dvou zápasech jednou prohraje, postoupí Baník automaticky. Ostravský trenér Vlastimil Petržela byl po sobotním utkání se Sokolovem (3:0) spokojený, že jeho tým konečně vyhrál a o vítězství se příliš nebál. Má teď ale potíž. Možná si jej předvolá disciplinární komise. Za výrok, který pronesl po středečním utkání s Vítkovicemi.

Po zápase s Vítkovicemi (2:2) jste v souvislosti s vyloučením vašeho stopera Tomáše Zápotočného řekl, že Marek Hájek, jenž je šéfem SFC Opava, nějak zařídí, aby Zápotočný dostal dvouzápasový distanc…

„No, řekl. I když tohle bylo míněno trochu v nadsázce, pana Hájka pořádně neznám. Jen vím, že sedí na svazu v nějaké komisi.“

Je místopředsedou revizní a kontrolní komise…

„Asi. Proto mě to nějak napadlo, bylo to ale míněno spíš jako vtip.“

Ale Opava podala podnět na disciplinární komisi, a ta se už záležitostí zabývá. Dost možná si vás pozve…

„A proč? To člověk nemůže v demokracii říct, co si myslí? Ať mě klidně pozvou, řeknu jim, co si myslím. I když říkám, byla to ode mě trochu nadsázka. Člověk slyší všechno možné, a pak něco řekne.“

Zápotočný nakonec dostal distanc jen na jeden zápas. Odbyl si ho v utkání se Sokolovem, které jste vyhráli 3:0. Asi souhlasíte, že především díky tomu, že se vrátil uzdravený De Azevedo, který dva góly dal a na jeden přihrál…

„Samozřejmě. Říkal jsem to a vy jste to i psali, že jsme měli celou přípravu v útočné fázi postavenou na Carlosovi. Protože je výjimečný. Pohybově, nebojí se, bere na sebe balony. Když se nám zranil a zdravý nebyl ani Jakubov, bylo to strašně těžké. Viděli jste, Carlos strhnul i ty ostatní. Už to bylo podobné té hře, kterou bychom chtěli hrát. Teda, ještě je k tomu pořád daleko, ale už tam byly akce, které bychom chtěli předvádět.“

Zato v obraně jste měli potíže. Vedle Zápotočného chyběl i Pokorný, Mešaninov se vám v utkání zranil a stopeři vám prakticky došli…

„To byl horor. Před zápasem jsem věděl, že Zápotočný nebude moci hrát, den před zápasem jsem se dověděl, že nebude Pokorný. Chtěl jsem tam postavit Peťu Bredu, odehrál by to v pohodě. Nakonec jsem tam dal Mešaninova s tím, že tam musí nechat všechno. A Hučka, protože za to, jak odehrál ten zápas předtím, měl tomu mužstvu co vracet.“

Mešaninov si vykloubil rameno a vypadalo to, že jste mu ještě za něco vynadal. Za co?

„Ne ne, to jsem vynadal doktorům. Protože jestliže někomu vypadne rameno, přece hráč nemůže hrát. Přece není možné ho posílat zpátky na hřiště. Mu to vypadne podruhé, pak potřetí a může skončit s fotbalem. Nechápal jsem, proč ho tam vraceli.“

K postupu do první ligy vám chybí jedno vítězství. Víte, co se říká o posledním kroku…

„No ona Opava taky nemusí poslední dva zápasy vyhrát. Pořád ji máme za zády, myslel jsem si, že už v této fázi budeme mít klid. Myslím si, že kdyby se Carlos de Azevedo vrátil dřív, už bychom teď žádné problémy neměli. Ale on to jeho zranění bylo vážné. My si teď musíme hrát svoje, koukat na sebe. Tohle vítězství nám hodně pomůže zocelit mančaft. Máme týden na přípravu, vrátí se nám do sestavy Zápo (Zápotočný), což je klíčový hráč.“

Věříte, že ty kýžené tři body získáte už v příštím utkání v Olomouci?

„Věřím, samozřejmě.“

Reakci předsedy disciplinární komise Richarda Bačka a opavského předsedy představenstva Marka Hájka na výrok Vlastimila Petržely čtěte v úterním vydání deníku Sport.

Vytočený Petržela po ztrátě Baníku: Mondek uhne! Co je to za fotbalisty?