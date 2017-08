Rozdělení losu EL: Slavia a Zlín nejspíš v posledním koši, Plzeň mezi elitou

Jistotu účasti na pátečním losu v Monaku mají zatím pouze dva české kluby. Vítěz MOL Cupu Fastav Zlín a mistrovská Slavia, která vypadla v play off Ligy mistrů. Přibýt může i třetí zástupce. K tomu však musí Viktoria Plzeň zvládnout odvetu s kyperskou Larnakou.

V současné chvíli jsou Slavia i Zlín ve čtvrtém losovacím koši. Znamená to, že by oba celky mohly dostat velmi atraktivní skupinu, jelikož první, druhý i třetí koš obsahuje zástupce Premier League, bundesligy či francouzské ligy. Pro Slavii však existuje ještě teoretická šance, že by se před losem mohla posunout do třetí skupiny.

Aktuální koše před losem EL - týmy s hvězdičkou musí potvrdit postup 1. Arsenal (105.192), Zenit* (87.106), Lyon (68.106), Dynamo Kyjev* (67.526), Ajax*(67.212), Villarreal (64.999), Bilbao* (60.999), Lazio (56.666), Fenerbahce* (51. 840), AC Milán* (47. 666), Plzeň* (40.635), Salcburk* (40.570) 2. Bruggy* (39.480), Kodaň (37.800), Braga* (37.366), FCSB (35.370), PAOK* (35.080), Ludogorec* (34.175), Krasnodar* (32.106), BATE* (29.475), Everton* (29.192), Young Boys Bern (28.915), Legia* (28.450), Marseille* (28.333) 3. Real Sociedad (27.499), Dinamo Záhřeb* (26.050), Maccabi Tel – Aviv* (23.375), Lokomotiv Moskva (20.606), Austria Vídeň* (17.606), Hertha Berlín (16.899), Nice (16.833), Astana (16.800), Midtjylland* (16.300), Partizan Bělehrad* (16.075), Hoffenheim (15.899), 1. FC Kolín (15.899) 4. Rijeka (15.550), Vitória (14.866), Atalanta (14.666), Waregem (14.480), Zorja Luhansk (13.526), Hapoel Beer-Ševa (10.875), Istanbul Basaksehir (10.340), Konyaspor (9.840), Vitesse Arnhem (9.212), Slavia Praha (8.135), FC Zlín (6.635), FC Lugano (6.415)

K tomu Pražané potřebují pomoct od týmů s nižším koeficientem, které ve čtvrtek večer čekají odvety v play off. Aby se Slavia přesunula do třetího koše, potřebuje, aby několik celků s nižším koeficientem postoupilo.

To Západočeši by v případě postupu přes Larnaku měli před losem relativně klid. Díky úspěšným sezonám v minulých letech je jejich koeficient natolik velký, že se stále drží v prvním koši.