Plzeňské zklamání po losu: Rumuny už jsme nechtěli, ale můžeme postoupit!

Fotbalisté Plzně nejsou příliš nadšení z dnešního losu Evropské ligy, který jim za soupeře do základní skupiny určil nedávného přemožitele z kvalifikace Ligy mistrů FCSB, Hapoel Beer Ševa a Lugano. Západočeši však cítí, že by v konfrontaci těchto týmů mohli uspět a postoupit.

Plzeň s bývalou Steauou vypadla ve třetím předkole Ligy mistrů, když po remíze 2:2 v Bukurešti doma prohrála 1:4. "Trošku jsme zklamaní, že budeme hrát znovu se Steauou, asi jsme si představovali, že budeme hrát s jiným soupeřem. Ale jinak je los zajímavý jak pro diváky, tak pro nás," řekl pro plzeňský web trenér Pavel Vrba.

"Spokojený jsem tak nějak napůl. Soupeře asi fanoušci nebudou považovat za úplně atraktivní, ale určitě mají svou kvalitu," uvedl obránce Lukáš Hejda.

Plzeňský tým za nejtěžší protivníky považuje FCSB a izraelského mistra Beer Ševu s českým útočníkem Tomášem Pekhartem, o švýcarském Luganu toho zatím Západočeši moc nevědí.

"Se Steauou budeme mít šanci na odvetu, ale asi to bude nejtěžší souper. Ani s Hapoelem Beer Ševa to ale nebude snadné, protože v Izraeli bude velké teplo," řekl záložník Patrik Hrošovský.

"Steauu známe až moc dobře a o těch zbývajících mužstvech si budeme shánět informace. Víme, že Izraelci nepostoupili přes Maribor do Champions League a Lugano nevím, neznám," dodal Vrba.

Spolu se svými svěřenci cítí, že by mohli postoupit do jarní části. "Skupina bude určitě hodně zajímavá, co se týká soupeřů. Já věřím, že do toho druhého místa bychom mohli být," prohlásil Vrba. "Myslím, že ta skupina je hratelná a určitě bude náš cíl postoupit," doplnil Hejda.

V tipovačce Plzeňští nebyli moc úspěšní. Vrba s Hrošovským netrefili ani jednoho soupeře, Hejda jenom Lugano. "Chtěl jsem Kolín nad Rýnem, Young Boys Bern a Holanďany (Arnhem)," uvedl Vrba.

