Zlín v Moldavsku. Páník fotí a mluví rusky, kouč gólmanů vypekl televizi

PŘÍMO Z MOLDAVSKA | Zatím je to celkem zábava, poznávání nepoznaného. Hlavně pro mladší ročníky. Začalo to vojenskými checkpointy cestou z letiště v moldavské metropoli Kišiněvě do Tiraspolu, vzdáleného sedmdesát kilometrů po nerovné asfaltce. Z autobusu výhledy do rovinaté krajiny s polorozbořenými domky, neupravenými zahradami, rozlehlými budovami, pamatující éru Sovětského svazu... Támhle se pasou krávy, na druhé straně hučí široký Dněstr. Trenér Zlína Bohumil Páník si ho fotí přes sklo a k řidiči prohodí pár slov v ruštině, ze které maturoval.

To vše je předehra čtvrtečního večera, kdy nastoupí Fastav na moderním stadionu Tiraspolu proti domácímu Šeriffu v předposledním utkání ve skupině Evropské ligy. Aby si udržel šanci na postup, musí bezpodmínečně zvítězit. Vše ostatní ho vyřazuje ze hry. „Naděje umírá poslední. Když zvládneme tento i poslední zápas, mohli bychom postoupit,“ prohlásil záložník Josef Hnaníček.

Když po poledni dorazila výprava k hotelu Russia v Tiraspolu, moldavská televize odchytila k rozhovoru prvního chlapíka, který se jí po vystoupení z busu naskytl. Netrefila se ale do hráče, před kameru a mikrofon si suverénně stoupnul trenér brankářů Otakar Novák. Dotazu v angličtině nerozuměl, přesto neváhal a zahlásil: „Vyhrajeme 3:0.“ A odešel... Sranda veliká...

Na večerní oficiální tiskové konferenci zase kouč Páník nadhazoval, ať lidé vsadí za tisícovku na vítězství jeho týmu. Dozvěděl se totiž, že takřka sto procent sázkařů věří domácím. Ti jsou po výhře v Moskvě na Lokomotivu blízko postupu.

„Máme rozbory několika utkání včetně toho v Moskvě. Tam byl Šeriff herně lepší, výbušnější, rychlejší. Měl výbornou organizaci hry, dva nebezpečné hroty a po zásluze vyhrál 2:1,“ chrlil ze sebe Páník, jenž dá při absenci Janíčka s Vukadinovičem šanci hráčům širšího kádru.

I proto, že už v pondělí čeká Fastav prestižní derby se Slováckem a v lize má jeho soubor co napravovat. „Rotace se nabízí. Věřím, že motivace dalších hráčů je velká a jejich kvalita vysoká. Rozhodně neoslabujeme. Myslím, že jejich výkon bude výborný,“ předpokládal zlínský trenér.

Na svou první šanci na evropské scéně čeká záložník Petr Hronek. Do Zlína přišel během podzimu z Jihlavy právě proto, aby okusil Evropskou ligu. Jenže dorazil se zraněním, a když začal pracovat na průniku do sestavy, znovu se zranil. Nejdřív mu vystavil, stopku svalový přitahovač, nedávno natažený břišní sval.

Zatím byl středový univerzál jen jednou na lavičce, a to v Olomouci proti FC Kodaň. „I to už je úspěch,“ usmál se Hronek po příletu do Moldavska. „Se zraněním předem nepočítáte. Beru to s nadhledem, co se dá dělat. Pokud to jde, snažím si to užívat. Teď už jsem zdravotně úplně v pohodě,“ svěřil se.

Své působení ve Zlíně zatím hodnotit nemůže, jedině ironicky. „Z mé strany super,“ podotkl se sarkasmem sobě vlastním. Zdravotní stav mu po přestupu skoro nic nedovolil.

Tak možná ve čtvrtek. Aspoň na pár minutek...