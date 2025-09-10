Bílkův start u U21: Dvě výhry a skoro i ostuda. Kdo jsou noví lídři „lvíčat“?
Reprezentace U21 má za sebou první dva zápasy v novém kvalifikačním cyklu. Oba vyhrála (Skotsko 2:0, Gibraltar 2:1), odškrtla si splněné úkoly. Trenér Michal Bílek má za sebou úspěšnou premiéru ve funkci. Výsledkově. Herně lze mít k výkonům námitky, zejména na větrném Gibraltaru to bylo od „lvíčat“ ukrutné trápení v koncovce. Až do 73. minuty a trefy Lukáše Maška hazardovali s ostudou. Už při dalším říjnovém srazu by měl být tým silnější. Jinak proti Ázerbájdžánu (v Karviné) a Bulharsku (venku) narazí. Web iSport vybral pět tahounů nového výběru, kteří v obou testech uspěli.
Yannick Eduardo (19 let)
útočník, Dordrecht (Niz.)
Zjevení pro většinového českého fanouška, pro něhož byl rodák z Kadaně, který žije od tří let v Nizozemsku a v Německu, před srazem „no name“. Urostlý útočník hned přesvědčil o svých kvalitách. Proti Skotsku šel do akce v závěru a sebevědomě si vzal penaltu. Proměnil ji a následně na Gibraltaru skvělým individuálním průnikem nachystal vítězný gól. To už byl v základu. „Má vynikající zakončení,“ chválil kouč Michal Bílek „nečeského“ hroťáka, jehož poslalo Lipsko na hostování do druhé nizozemské ligy. Matyáš Vojta má rázem velkou konkurenci.
Jan Paluska (20)
obránce, Plzeň
Roste z něho výborný stoper. V Plzni může využít zranění Karla Spáčila a získat pro sebe ve zbytku podzimu ještě větší prostor. Do červnového EURO U21 ještě aktivně nezasáhl, v novém cyklu už má pevné místo v sestavě. Vzadu byl pevný a v útočném vápně nebezpečný. Právě jeho hlavu nejvíce hledaly Šínovy centry z rohů. Přesně takhle pomohl na Gibraltaru k Vojtově dorážce na 1:1 a už předtím napálil z podobné situace břevno. Fungovala jeho spolupráce s Erikem Hunalem.
Matěj Šín (21)
záložník, Alkmaar (Niz.)
Těsně před startem kvalifikace dokončoval přesun na trase Ostrava-Alkmaar, na Skoty už vyrazil jako hráč předního nizozemského celku a kapitán „lvíčat“. Poctivě odmakal oba zápasy, v tom druhém vytvářel šance skvěle kopanými standardkami. Své vlastní příležitosti neproměnil. Proti Skotsku šel dolů po hodině hry. „Kolem šedesáté minuty budeme obvykle střídat. Matěj odvedl, co měl,“ uvedl kouč Michal Bílek. Odchovanec Baníku má aktuálně do Haškova áčka nejblíže.
Ondřej Kričfaluši (21)
záložník, Baník Ostrava
Že od května nehrál mistrák? Pro Bílka žádný problém. A ani pro Kričfalušiho, kolem něhož se hra točila a točit se má dál. Po dlouhé pauze zvládl oba zápasy nad očekávání dobře, byl lídrem týmu. Zaujal při práci s prostorem na obou stranách hřiště. Nezáživný duel na Gibraltaru osvěžil brilantní „uličkou“ na Matyáše Vojtu. V utkání navíc trefil hlavou břevno. Teď už bude válet za ostravský Baník, kam ho poslala Slavia.
Matyáš Vojta (21)
útočník, Ml. Boleslav
V Mladé Boleslavi si v mladém věku vybudoval pozici útočníka číslo jedna. Podobně se s ním počítá i v reprezentaci U21, byť mu nová konkurence v podobě Yannicka Eduarda nejspíš ubere nějaké minuty. Proti slabším soupeřům typu Gibraltaru může trenér využívat oba schopné hroťáky v základu. Proti Skotsku se Vojta střelecky neprosadil, ve druhém duelu získal plusové body úspěšnou dorážkou Paluskovy hlavičky. Jeho další zásah neplatil kvůli ofsajdu.