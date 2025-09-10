Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 8. kolem: Botos, Zorvan a další transfery
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly patnácti hráčů. Osmi fotbalistům cena vzrostla, sedmi naopak klesla. Ve hře byly navíc aktualizovány přestupy. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na 8. kolo, které začíná v sobotu, neměli byste následující informace minout.
Filip Novák (O, Jablonec)
Už počtvrté byla zvýšena cena obránci Filipu Novákovi z Jablonce. Patří mu místo v základní sestavě, pyšní se výbornou defenzivou. Doposud nasbíral 36 bodů a je třetím nejproduktivnějším hráčem Fantasy. Vlastní ho 29 % Trenérů.
Matěj Hadaš (O, Sigma Olomouc)
Obránce Sigmy doposud nasbíral pouhých 15 bodů. Od třetího kola pak pouze tři. Není tedy překvapením, že jeho cenovka klesla. V týmu Matěje Hadaše nyní má 8,9 % Trenérů.
Alexandr Bužek (Z, Karviná)
V posledním ligovém kole proti Teplicím zazářil 8 body a vešel se do ideální jedenáctky kola. Po posledních transferech Karviné v posledních dnech je pravděpodobné, že bude dostávat na hřišti větší vytížení než doposud. Momentálně Bužka vlastní 1,2 % Trenérů.
Abdallah Gning (Ú, Karviná)
Hvězda posledního kola. Doma proti Teplicím nasbíral excelentních 17 bodů. Díky výkonům Gninga se Karviná navíc rozhodla prodat Filipa Vechetu do Pardubic. Pozice útočníka v Karviné je neotřesitelná. Gning se nyní těší 16% popularitě.
Milan Havel (O, Viktoria Plzeň)
Pravá strana v Plzni patří Amaru Memičovi, levá Karlu Spáčilovi. Milan Havel zpravidla nastupuje pouze z lavičky, i proto v dosavadním ročníku nasbíral pouze 4 body. Od obránce s takovou cenovkou očekáváte více. Havla vlastní pouze 0,6 % Trenérů.
Dominik Hollý (Z, Sparta Praha)
Hollého koupil pražský tým ještě před příchodem Briana Priskeho. A Dominik Hollý pod dánským trenérem nehraje. Doposud do utkání zasáhl pouze ve 3. kole proti Pardubicím. Nepřekvapí, že Hollého vlastní pouze 0,1 % manažerů.
Jakub Kučera (Z, Hradec Králové)
Nepříliš povedený ročník zatím zažívá Kučera z Hradce Králové. Doposud zasáhl do utkání pouze do třech kolech a zapsal jen 4 body. Záložník s cenovkou sedmi milionů by měl rozhodně přinášet více bodů. Nyní Kučerovi důvěřuje pouze 0,1 % Trenérů.
Albion Rrahmani (Ú, Sparta Praha)
Útočník pražské Sparty po dvou slabších zápasech opět zazářil. Doma proti Zlínu vstřelil dvě branky a nasbíral fantastických 13 bodů. Společně s Janem Kuchtou je třetím nejproduktivnějším útočníkem iSport Fantasy. Rrahmaniho vlastní 31 % Trenérů.
Filip Vecheta (Ú, Pardubice)
Pomůže mu změna angažmá? Autor třinácti ligových gólů v minulém ročníku ztratil místo v základní sestavě Karviné a jen pár dnů před uzávěrkou přestupů byl prodán do Pardubic. Zde by měl být jasnou jedničkou v útoku. Vechetu v týmu drží 3,7 % manažerů.
Jan Hanuš (B, Jablonec)
Jak už jsme zmínili u Filipa Nováka, defenziva Jablonce šlape na výbornou. Podíl na tom má i brankář Jan Hanuš, který je po sedmi kolech nejproduktivnějším gólmanem iSport Fantasy se 37 body. Hanuše vlastní 9,1 % Trenérů.
Christos Zafeiris (Z, Slavia Praha)
Po skvělém startu do sezony, kdy byla Zafeirisova cena zvýšena dvakrát, přišly spekulace o přestupu do Řecka i úpadek herního času. Řecký záložník transfer dokončil, podzimní část ovšem dohraje ve Slavii. V týmu Zafeirise má 9,4 % Trenérů.
Karel Pojezný (O, Baník Ostrava)
Ostravský klub hraje zatím výrazně pod očekávání. Navíc přišel o kvarteto klíčových hráčů (Ewerton, Prekop, Rigo, Šín). A bohužel příliš nefunguje ani defenziva. Karel Pojezný doposud nasbíral pouze 12 bodů. Momentálně se těší 3% popularitě.
Adam Vlkanova (Z, Hradec Králové)
Minulý rok patřil k nejoblíbenějším hráčům iSport Fantasy. Startoval totiž na nejnižší možné cenovce. Byl produktivní, proto do tohoto ročníku nastoupil s výrazně vyšší hodnotou. A zatím potvrzuje, že zaslouženě. Vlkanovu nyní vlastní 6 % Trenérů.
Nemanja Tekijaški (O, Jablonec)
A další zástupce skvělé defenzivy Jablonce. Tekijaški se po odchodu Martince do Sparty stane suverénním lídrem obranné řady. Doposud nasbíral skvělých 35 bodů a Tekijaškimu důvěřuje 25 % Trenérů.
Lukáš Provod (Z, Slavia Praha)
Povedené sedmé kolo má za sebou i Lukáš Provod. Proti Mladé Boleslavi asistoval na dva góly, zapsal devět bodů a vešel se potřetí do ideální jedenáctky kola. Zatímco po třetím kole Provoda vlastnilo jen okolo 10 % Trenérů, nyní už je to 22 %.