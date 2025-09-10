Zboží, které má cenu. Hradec ukázal speciální dres, zahraje si v něm proti Spartě
V posledních letech pořádně šlápli do marketingu. A to se projevilo na dalším překvapivém kousku fotbalistů Hradce Králové. Ve středu odpoledne ukázali v krátkém videoklipu speciální dres k výročí 120 let od založení klubu. Představí se v něm v nedělním ligovém utkání v Malšovické aréně proti Spartě.
Kurýr přebral koženou tašku, nasedl do červeného auta a vyrazil do Malšovické arény. Vše se odehrává v minulém století, s odkazem na klubovou historii. „V tomhle městě má každý kontakt svou váhu a já dostal kšeft, ne jen tak nějakej. Vezu zboží, co má cenu zlata. A ztratit se to nesmí, rozumíš,“ říká hlas v oficiálním videu.
Na hradeckém trávníku už netrpělivě přešlapují tři klíčoví hráči současného týmu trenéra Davida Horejše. Jde o brankáře Adama Zadražila, záložníka Vladimíra Daridu a obránce Tomáše Petráška. „Z těchle borců mám sakra respekt. Budou spokojení, nebo to bude můj poslední džob?“ líčí řidič.
Zásilka byla doručena do rukou kapitána Petráška „Tak to je luxusní zboží,“ řekl urostlý stoper ve chvíli, kdy otevřel tašku a nahlédl do ní.
„Výroční sezona si zaslouží výroční dresy, což byla jedna z prvních myšlenek, kterou jsme se zabývali hned v úvodu vytváření marketingové linky pro letošní ročník. Chtěli jsme, aby byly dresy symbolem bohaté hradecké historie,“ uvedl pro klubový web Aleš Havel, marketingový ředitel.
Dres byl navržen v tradiční bílé barvě a má na sobě vzor, který odkazuje k jedné z nejstarších klubových fotografií z roku 1906. Návrháři využili pro jména hráčů a čísla secesní font. „Dominantním prvkem dresu je pak znak města Hradce Králové, který zdejší fotbalisté nosili na hrudi v roce 1960, kdy se stali mistry Československa,“ informují Východočeši.
Horejšovi svěřenci v nich nastoupí v neděli proti Spartě, pak klub uspořádá jejich aukci.