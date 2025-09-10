Předplatné

Mistři Fantasy: Rrahmani novým oblíbencem, vyplatí se Vecheta? Martinec na prodej

Přestupové období skončilo a s ním i přesuny a příliv nových hráčů v rámci iSport Fantasy. V závěru transferového okna se činily Pardubice, Jablonec i Olomouc, stojí ale někdo z jejich nových akvizic za vyzkoušení i v populární hře? „Byl bych opatrný, nejdřív bych dal hráčům čas, až se ukážou. Místo Vechety jsou stále levnější varianty. A co Jakub Martinec a Erik Prekop? V tuto chvíli radím trenérům: prodat,“ říká v pořadu Mistři Fantasy redaktor Bartoloměj Černík.

V pořadu věnujícímu se iSport Fantasy probírá Černík s kolegou Pavlem Balážem všechna zajímavá jména, která během turbulentního léta změnila dres. Jakou cenovku bude mít Filip Zorvan? Jaký mladík z Baníku může být pro Fantasy zajímavý? Koho trenéři ve velkém zkupují? Jaký tým má nejlepší los? Kteří hráči pod 4,5 milionů by vás měli zajímat? A co nového se v iSport Fantasy chystá?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

