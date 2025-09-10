Repre? Šulc měl pravdu, beznaděj… Ale Hašek má dobrou vizitku, Nedvěd přinesl nervozitu
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Byl jsem v pondělí u Šmicerů, protože jsme slavili narozeniny psa, jeho miláčka. Měl deset let, takže jsme stejně staří. Seděli jsme venku na verandě a pustili si přípravu Česka proti Saúdské Arábii. My blbci jsme si to dali ještě na plátno, takže jsme to měli pěkně ve velkým. Nerad o tom mluvím, nechci bejt vostrej, ale tentokrát musím.
Díváme se a po půl hodině jsme si se Šmícou řekli, že tomu fotbalu něco chybí. Postupně jsme začali vyjmenovávat, co se nám nezdá a nelíbí. A ježíšmarjá, ono to bylo úplně všechno. Psi už na to taky nekoukali, po čtyřiceti minutách odešli. My jsme teda vydrželi se na tu hrůzu dívat až do úplného konce. Byla to hanba, což musel poznat snad úplně každej. Tam nebylo vůbec nic a ještě ke všemu to gradovalo druhým poločasem. Byla to taková beznaděj.
Vrcholem bylo, že Šulc nevěděl, co má říct. Když se ho reportér zeptal, jaký byl zápas, odpověděl: Hrozný! Neměl slov, ale byla to pravda. Bohužel to nevyšlo, zklamalo to. Zaplaťpánbůh ten výsledek ničemu nevadí, protože nešel do žádných tabulek. Byla to jen příprava.
Nedělal bych z toho zas tak velkou vědu. Kdyby tohle