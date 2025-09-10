Souboj mladíků Plzně a Slavie: dohlíželi Koubek, vedení i hráči. Kdo zaujal?
Středeční dopoledne využili v Plzni k utkání vloženého 17. kola ČFL. Domácí béčko Viktorie hostilo C mužstvo Slavie, v týmech dvou rivalů nastupují v drtivé většině hráči do 20 let. Zajímavý duel, který sledovali i členové vedení, trenéři a hráči prvoligového áčka, nakonec skončil remízou 1:1. Obě branky padly ve druhém poločase, týmy měly šance na vstřelení dalších gólů.
Plzeň i Slavia se snaží posouvat mladé hráče brzy do dospělého fotbalu, k čemuž jim slouží týmy hrající třetí ligu, konkrétně A skupinu v ČFL. Domácí béčko ve středu dopoledne změřilo síly se Slavií, která do Plzně přijela se svým C týmem (Slavia převzala licenci na třetí ligu před sezonou od Živanic, béčko má ve druhé lize).
Za domácí Viktorii nastoupili pouze dva hráči ročníku 2001 (stopeři Fišer a Séne), ostatní na soupisce pro zápas jsou ročníky 2004 a mladší. Slavia nasadila na stopera zkušeného Michala Švece (38 let), jinak až na dva další hráče (Broukal, Kopáček) má v týmu všechno ročníky 2005 a mladší.
Zápas začínal ve středu od 10.30, v tréninkovém areálu v Luční ulici na jiném hřišti ve stejný čas trénovalo áčko Viktorie. Někteří z týmu se po skončení jednotky přesunuli k hřišti, kde hráli rezervy dvou velkých rivalů dlouhodobě hrajících na špičce Chance Ligy.
Zápas sledovali například Marián Tvrdoň, Karel Spáčil, James Bello, na tribuně nechyběli ani členové nejvyššího plzeňského vedení – šéfskaut Jan Říčka se svým kolegou Františkem Myslivečkem, sportovní ředitel Daniel Kolář a další důležitý lidé z klubu. Po skončení tréninku přišli i trenér Miroslav Koubek se svými asistenty. Chyběl Adolf Šádek, který je po návratu z reprezentačního výjezdu do Černé Hory opět v zahraničí.
Jak vypadal souboj mladých talentovaných hráčů elitních českých klubů? V prvním poločase byla na míči víc domácí Plzeň, vytvořila si i několik šancí, Slavii podržel velmi dobře chytající Adam Rezek. Plzeň nastoupila ve čtyřobráncovém systému, naopak Slavia se drží rozestavení se třemi stopery a dvěma halvbeky.
Góly padaly po přestávce – po dobré kombinaci se za obranu dostal slávistický útočník Victor Uduebo a ve 49. minutě snadno otevřel skóre. Hosté pak dlouho zápas kontrolovali a směřovali ke třem bodům, ale nakonec domácí srovnali na konečných 1:1. Po rychlém autu a následném centru do vápna se prosadil Adam Štauber.
Utkání se hrálo v rychlosti, oba týmy kombinovaly a chodilo se do tvrdých soubojů. Ve slávistickém dresu se dobře zachoval před vstřelenou brankou nadějný ofenzivní záložník, věkově stále ještě dorostenec Jáchym Korenc.
Na druhé straně plzeňskou hru výrazně oživil po přestávce střídající útočník Florián Višňa (18). Do Plzně přišel vytáhlý a důrazný forvard z Opavy, minulou sezonu hostoval ve spřáteleném rakouském Lafnitzu. Proti Slavii si vypracoval jednu zajímavou šanci a ukázal i několik dalších světlých momentů. Tradičně kvalitní práci odvedl na levé straně obránce Martin Doubek (21), který část letní přípravy absolvoval s plzeňským áčkem.
Výrazné individuální výkony, které by nabádaly k tomu, aby se někteří mladí hráči mohli ucházet o místo třeba i v prvním týmu, ale na hřišti ve středu dopoledne chyběly.
Plzeňské béčko má na kontě po šesti odehraných kolech 13 bodů s bilancí 4-1-1, nově utvořené céčko Slavie zatím uhrálo devět bodů (2-3-1).