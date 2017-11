Vrba chce konečně zlomit bídu s FCSB: Poučili jsme se a máme motivaci

Počtvrté během pěti měsíců chystá své mužstvo na stejného soupeře. A nutno podotknout, že hodně neoblíbeného. Kouč Pavel Vrba a jeho Viktoria se chystají na další střet s rumunským týmem FCSB. V předchozích třech duelech Plzeň dvakrát vysoko prohrála, jednou brala remízu. Nyní věří v premiérovou výhrou, která by mohla být klíčová v boji o postup ze skupiny Evropské ligy. „Doufám, že to konečně prolomíme,“ vyhlásil Vrba.

Čeká vás už čtvrtý vzájemný souboj. Jaké jste si z těch předchozích a neúspěšných vzal ponaučení?

„Každý zápas je ponaučením. Steaua má silné mužstvo, to víme. Co se týká ofenzivy, je výjimečná. Věřím, že se ponaučíme a soupeře konečně porazíme.“

Bukurešť si už postup zajistila, prakticky nemá o co hrát. Může to být vaše výhoda?

„My hrajeme o všechno, o postup. Soupeř už ho má, z tohoto pohledu budeme motivovanější než Steaua. Věřím, že se to projeví v samotném utkání.“

Do Čech nepřicestovaly opory Momčilovič, Pintilii a Teixeira. Jak citelně mohou Bukurešti chybět?

„Nevím, jak Steaua točí hráče. I my jsme je točili a nebylo to úplně ideálně prezentováno. (usměje se). My hlavně budeme chtít vyhrát. Je mi úplně jedno, s jakými hráči nastoupí Steaua.“

Cítíte na hráčích extra motivaci, že si nechtějí připustit další neúspěch?

„Třikrát nezvládnout zápas s jedním soupeřem není optimální. Věřím, že to prolomíme. Motivace je z naší strany maximální, chceme si udělat takové výchozí postavení, abychom se přiblížili postupu.“

Jaká je situace kolem Michaela Krmenčíka a Martina Zemana, kteří na Slovácku pro zranění nenastoupili?

„Tito hráči nejsou připravení, aby mohli nastoupit.“