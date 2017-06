Lüftner s Kodaní narazí v Lize mistrů na Žilinu. Hlouškova Legia míří do Finska

Nejvýše nasazený Celtic Glasgow nastoupí proti vítězi prvního předkola mezi severoirským Linfieldem a La Fioritou ze San Marina. Další z favoritů Salcburk narazí na lepšího z dvojice Hibernians z Malty a FCI Tallinn.

Legia Varšava, do jejíhož kádru patří Češi Adam Hloušek a Tomáš Necid, vyrazí do Finska, kde změří síly s Mariehamnem.

České celky Slavia Praha a Plzeň se zapojí až do 3. předkola, které se bude losovat 14. července.

Los 1. předkola fotbalové Ligy mistrů (první zápasy 27. a 28. června, odvety 4. a 5. července):

Víkingur Göta (Faer. ostr.) - Trepca (Kos.), Hibernians (Malta) - FCI Tallinn, Alaškert Jerevan - Santa Coloma (And.), The New Saints (Wal.) - Europa FC (Gibr.), Linfield (Sev. Ir.) - La Fiorita (San Marino).

Los 2. předkola Ligy mistrů (první zápasy 11. a 12. července, odvety 18. a 19. července):

APOEL Nikósie - Dudelange (Luc.), Žalgiris Vilnius - Ludogorec Razgrad, Karabach - Samtredia (Gruz.), Partizan Bělehrad - Budučnost Podgorica, Hibernians (Malta)/FCI Tallinn - Salcburk, Šeriff Tiraspol (Mold.) - Kukësi (Alb.), Astana - Spartaks Jurmala (Lot.), BATE Borisov - Alaškert Jerevan/Santa Coloma (And.), Žilina - FC Kodaň, Hapoel Beer Ševa - Honvéd Budapešť, Rijeka - The New Saints (Wal.)/Europa FC (Gibr.), Malmö - Vardar Skopje, Zrinjski Mostar - Maribor, Dundalk (Ir.) - Rosenborg Trondheim, Hafnarfjördur (Isl.) - Víkingur Göta (Faer. ostr.)/Trepca (Kos.), Linfield (Sev. Ir.)/La Fiorita (San Marino) - Celtic Glasgow, Mariehamn (Fin.) - Legia Varšava.

Čeští zástupci Slavia a Plzeň vstoupí do 3. předkola, jehož los se uskuteční 14. července.