Žilina vypadla, kouči vadila penalta. Přirovnal bych to k Saganovi, řekl

Vyhráli v Kodani 2:1, ale po domácí porážce 1:3 vypadli a v pohárové Evropě končí. Na trenérovi fotbalistů Žiliny Adrianu Gulovi bylo po středeční odvetě 2. předkola Ligy mistrů uspokojení z dobrého výkonu, ale i hořkost. A to především kvůli posouzení penalty, z níž soupeř po půli vstřelil důležitý vyrovnávající gól. „Přirovnal bych to k Saganovi, to je všechno, co bych k tomu řekl,“ použil přirovnání k vyloučení slovenského cyklisty z Tour de France.

Na Slovensku brali vyloučení Sagana poté, co dvojnásobný mistr světa po zhlédnutí podle rozhodčích loktem srazil na konci čtvrté etapy Marka Cavendishe do bariéry, jako velkou křivdu – možná až spiknutí.

Podobně hodnotil Gula dvě rozhodnutí sudích z obou zápasů. Při domácí porážce 1:3 byl vyloučen v 61. minutě žilinský záložník Miroslav Káčer po druhé žluté kartě za simulování a hosté pak slovenskému mistrovi vstřelili tři góly. V odvetě zase v 48. minutě došlo ke kontaktu Ivana Diaze s domácím Bengtssonem, který byl posouzený jako penaltový. Verbič z pokutového kopu uklidnil Kodaň, která jde dál i přes porážku 1:2.

VIDEO | Sestřih zápasu FC Kodaň - Žilina 1:2 (penaltový zákrok v čase 1:10)

„Tu situaci komentovat nebudu. Je to vysoká instituce, která se rozhodne, jak s čím naloží. Ale pro mě je to taková Saganománie. Posouzení zákroku na Káčera a posouzení tohoto zákroku… Přirovnal bych to k Saganovi, to je všechno, co bych k tomu řekl,“ uvedl Gula.

K svému mužstvu jinak neměl kouč, který se v průběhu minulé sezony ocitl v hledáčku pražské Sparty, žádné zásadní výtky. „Hráčům jsem podal ruku a poděkoval za jejich výkon i přístup. Mají můj obrovský respekt. Naše práce má smysl a budeme v ní pokračovat, abychom si takové zápasy zahráli za rok znovu, ale už s naším postupem,“ prohlásil Gula.