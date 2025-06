Reakce na Priskeho: Furt stejnej, furt vysmátej, řekl Ryneš. Sörensen souhlasil

Český reprezentant patří mezi skupinu hráčů, kteří pod Priskem zaznamenali velký posun. Po návratu z hostování v Hradci Králové se postupně protlačil do základní sestavy, ze které vystrnadil zkušeného Jaroslava Zeleného. „Trenéra znám dobře, stejně tak on mě. Je výhoda, že víme, co od sebe navzájem čekat. Samozřejmě konkurence je velká, ale pokud budeme všichni makat, bude to přínosné pro celý tým,“ zmínil Ryneš.

Priske se vrátil do Sparty poté, co prožila pod vedením už odvolaného kouče Larse Friise velmi nepovedenou sezonu. Stejně tak Ryneš, jehož během jarní části dvakrát ze hry vyřadilo zranění. Naposledy po ligové prohře v Plzni (0:2) na konci dubna problémy s loktem. „Měl jsem v něm přetrhané vazy. Během volna jsem se stihl úplně doléčit a momentálně mě v tréninku nic nelimituje. Jsem stoprocentně připravený,“ líčil čtyřiadvacetiletý hráč.

Jestli mluví pravdu, nyní kontroluje Ian Coll, vedoucí fyzické přípravy. Na včerejším tréninku byl dost slyšet. „Je hodně rázný, to je fakt,“ utrousil Ryneš. „Připomíná mi Christiana (Clarupa), oba jsou hodně hlasití, mají energii. Určitě nás čeká tvrdá práce,“ doplnil.

Moc dobře ví, že má co napravovat. Rynešovi po úspěšném startu minulého ročníku, po kterém se Letenští kvalifikovali do Ligy mistrů, spadl řetěz. Byla na něm znát psychická i fyzická únava. Nakopnout ho má Priske s novým trenérským štábem, stejně jako další hráče. „Od prvního dne, co přišel, bylo vidět, že je tady Brian, kterého všichni známe. Myslím, že hodně pomohl i nový realizační tým. Vyčistilo se to a všichni jsme natěšení na novou sezonu,“ podotkl Ryneš, jenž v minulém ročníku naskočil do pětatřiceti soutěžních zápasů.

Pod Priskem strávil jednu sezonu, po níž dánský kouč odešel za výzvou do Feyenoordu Rotterdam. Ovšem po roce je zpátky. „Zatím mi přijde, že je pořád stejnej,“ usmál se Ryneš. „Je stále stejný. Je milý k lidem, velmi dobrý na hřišti, dává do toho sto procent. Půjdeme jeho cestou,“ souhlasil obránce Asger Sörensen.