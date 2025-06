Pro většinu naposledy. Lvíčata na EURO slibují boj do poslední minuty, přijdou změny?

V těžkých zkouškách proti velkým favoritům tým neobstál. Jistě, obrat o body Anglii nebo Německo by bylo překvapivé a ani v jednom případě rozhodně nešlo o ostudu, ale dvě zasloužené prohry se musí považovat za zklamání.

Třetí skupinový zápas proti Slovinsku, které sázkové kanceláře před turnajem považovaly za největšího outsidera celého mistrovství, tak nabízí pro Čechy možnost zarotovat sestavou, nechat oddechnout již hodně vyšťavené pilíře mužstva a naopak nechat čuchnout hráčům druhého sledu, kteří trpělivě čekají na svou šanci.

Jestli se dočkáme velkých změn v sestavě, ovšem kouč prozradit nechtěl. „Že někdo zatím nehrál, ještě neznamená, že proti Slovinsku nastoupí,“ zdůraznil zkušený stratég na předzápasové tiskové konferenci.

Mnoho detailů ale nepřidal. Ve hře je dokonce i Karel Spáčil, jenž ze zápasu s Německem odkulhal se zraněním. „Je pořád v péči lékařů, ale není vyloučené, že nastoupí. Uvidíme,“ sdělil trenér.

Smysl by dávalo zapojení kvarteta benjamínků, kteří věkově spadají i do následujícího cyklu jednadvacítky a měli by být tahouny příští generace. To jsou brankář Jan Koutný, obránce Jan Paluska, levý wingbek Albert Labík a defenzivní záložník či stoper Ondřej Kričfaluši. Poslední jmenovaný zatím jako jediný z nich už na Slovensku nastoupil, ale 64 minut v součtu dvou zápasů není nikterak velká porce.

Alespoň nějaké minuty by pak rádi dostali střední záložník Daniel Langhamer a křídlo Denis Višinský, což jsou vedle již zmíněných poslední dva hráči do pole, co na šampionátu ještě nevyběhli na trávník.

Plnou porci 180 minut pak mají v nohách vedle gólmana Lukáše Horníčka stoper Filip Prebsl, pravý wingbek Martin Suchomel a útočník Václav Sejk. Jen o pět minut méně pak odmakal záložník Patrik Vydra.

Fyzická kondice základních stavebních kamenů však podle jejich vlastních slov není problém. „Cítím se dobře. Na zápas jsem stoprocentně připravený a věřím, že se to ukáže na hřišti,“ vyhlíží utkání Vydra. „Já se cítím pořád líp a líp. Všichni jsme profesionálové a nechceme odjet bez bodů,“ doplnil namotivovaný kapitán Sejk.

Debut Višinského?

U koho by se naopak dalo předpokládat, že důvěru znovu nedostane, je špatně fungující pravá strana ve složení Chaloupek–Hadaš, která trenéra rozhodně nepřesvědčila.

Jak by tedy mohla sestava vypadat? Téměř jisté je snad jen to, že Suchopárek zůstane věrný rozestavení 3–4–1–2 nebo případně 3–4–3, a že přijde několik změn.

V bráně pravděpodobně dostane důvěru znovu jednička Lukáš Horníček. V srdci obrany by hru měl opět řídit Prebsl, vedle něhož se ovšem dají očekávat úpravy. Zraněné či z formy hrající pilíře vystřídá dravé mládí a do sestavy by mohl nakouknout nejen Halinský, ale také nejmladší člen kádru Paluska.

Oživení může nastat i na krajích hřiště, kde by další šanci měl dostat Josef Koželuh. Na první minuty na šampionátu pak čeká Albert Labík.

Střed pole patrně zůstane beze změny i z toho důvodu, že kouč upozorňoval na velké nebezpečí ze standardních situací, kde by mohly znovu fungovat dvě věže Vydra a Kričfaluši.

Na hrotu útoku by se měl opět objevit kapitán Václav Sejk, kterého bude podporovat Adam Karabec a debut na šampionátu by si mohl odkroutit také Denis Višinský.

Bude mít působení trenéra Suchopárka u Lvíčat pozitivní tečku?

Pravděpodobná sestava Česka:

Horníček – Paluska, Prebsl, Halinský – Koželuh, Vydra, Kričfaluši, Labík – Karabec, Sejk, Višinský