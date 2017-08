Lepší letět do Borisova, než jezdit po D1, smál se Jugas. Sní o Realu

"Těším se dost. Velkou nervozitou nějak netrpím, jen lehkou. Spíš až trošku před zápasem, ale to opadne hned na hřišti. Řadím tohle utkání zatím k mým největším, ale myslím, že ty velké zápasy teprve přijdou," řekl Jugas novinářům při své první pohárové cestě k venkovnímu utkání.

"Cestování mi vůbec nevadí, jsem nacestovaný ze Zlína. Jezdili jsme autobusem po D1, takže lepší letět než jet," usmál se pětadvacetiletý stoper. "Nejraději bych letěl do Madridu na Real v základní skupině, to by byl sen," dodal.

Po svém letním příchodu do Slavie jako jeden z mála nastoupil v obou dosavadních soutěžních zápasech - v úvodním duelu s Borisovem i o víkendu v lize s Teplicemi pomohl k čistému kontu a dvěma výhrám 1:0.

<p dir="ltr"><span>Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý udělal v sestavě proti Teplicím sedm změn oproti týmu, který vyběhl na hřiště v týdnu proti Borisovu. A v Edenu z toho opět byla výhra 1:0 díky gólu z penalty, tentokrát ale po výkonu, který před středeční odvetou v Bělorusku donutí kouče "červenobílých" k zamyšlení.</span></p>

Jugas: Snad jsem trenéra přesvědčil

"Přicházel jsem s nějakými ambicemi, doufal jsem v základ, naštěstí se to povedlo. Ale pořád je to začátek a můžeme to hodnotit až po sezoně," uvedl Jugas. "Ale dvě čistá konta, to je naprosto ideální. Když se vrátíme s čistým kontem i teď, bude to super," doplnil.

Ani v Borisově by neměl chybět v základní sestavě. "Trenérovi do hlavy nevidím, ale doufám, že jsem ho přesvědčil, že bych mohl nastoupit. Myslím, že ty výkony nebyly úplně špatné, hlavně, že se to zvládlo výsledkově," podotkl Jugas.

Klíčové podle něj bude, aby dali Pražané v odvetě rychle gól. "Borisov určitě bude chtít dát gól, což pro nás může být dobře, že tam budou okénka vzadu. Musíme toho využít hned, co nejdřív dát z první šance gól a potom už dokážeme ohlídat výsledek," prohlásil Jugas.

Pokud Pražané postoupí, zajistí si podzim v pohárech a minimálně skupinu Evropské ligy. "Je to určitě klíčový duel, co se týče pohárů. Takže ten tlak je, ale jsme profesionálové, abychom to zvládli," dodal.