Lepší trefit tyč, než Lukakua, řekl Vaclík o zranění. Norsko by měl stihnout

"Věřím, že budu připravený. Ve středu už jsem trénoval, v pohybu mě to neomezuje. Zatím by byl problém jen kopání, ale i to snad do soboty bude v pohodě," řekl Vaclík při setkání s novináři v Bruselu.

Zranění si přivodil při srážce s belgickým útočníkem Romelem Lukakuem. "Spadl jsem mu na koleno a dostal jsem koňara na pánevní kost, kde není moc svalů, ale hodně nervových zakončení. Možná by bylo lepší trefit tyč než jeho. Je strašně silný. Proti silově vybavenějšímu útočníkovi jsem nehrál. Není náhodou, že dává v Premier League tolik gólů a že bude jedním z hlavních přestupů léta," popsal gólman Basileje.

Češi jedou do Norska s vědomím, že každá ztráta znamená menší šanci na postup na mistrovství světa. "Pro nás už je každý zápas o všechno. Potřebujeme ho zvládnout, ale stejně důležitý bude i další dvojzápas s Německem a Severním Irskem. Tam si zas budeme říkat, že by to chtělo získat alespoň bod s Němci a stoprocentně porazit Iry," tuší Vaclík.

Naopak Norové už podle něj boj o postup vzdali. "Myslím si, že na postup už nevěří. Svědčí o tom i změna trenéra a herního systému. Ale rozhodně nebudou chtít zápas jen nějak odehrát. Budou chtít vyhrát a vítězně se naladit na změny a další kvalifikaci," míní český gólman.

V Basileji má za spoluhráče Mohameda Elyounoussiho, norského reprezentanta marockého původu, se kterým v žertu uzavřel dohodu. "Říkal mi, že za nároďák ještě gól nedal, tak jsme se domluvili, že my vyhrajeme 2:1 a on mi dá gól a budeme oba spokojení," žertoval Vaclík. "Je dobrý fotbalista. Rychlostně i technicky vybavený, správně drzý i produktivní. Měl za nás asi nejvíce asistencí a byl velkým přínosem," varoval spoluhráče před Elyounoussim.

Zda se společně potkají i v příští sezoně v Basileji, zatím sám Vaclík netuší. I když by rád šel za novou výzvou, ideálně do anglické ligy, zatím nic konkrétního nemá.

"V zimě byla jednání dál. Teď je něco otevřeného, ale zatím nic nevím. Asi se čeká, až nějaký přestup spustí domino. Je možné, že odejde Szczesny z AS Řím, také se čeká, co bude s De Geou v Manchesteru, na to může reagovat odchod Oblaka z Atlética Madrid a další," popsal Vaclík.

"Napnutý ale nejsem. V Basileji se já i moje rodina máme skvěle. Celý klub je výborný. V příští sezoně zase budeme hrát přímo Ligu mistrů. Takže to není tak, že bych všechny obvolával a vyptával se, jak to vypadá. Jsem v klidu a mám čistou hlavu. Mám v sobě, že bych si chtěl vyzkoušet ještě lepší ligu. Ale nechci, aby to bylo na sílu a někam jsem se tlačil. Muselo by to dávat smysl ze všech stran, aby to bylo dobré pro mě, pro rodinu i pro oba kluby. Těch proměnných je hodně," dodal.

