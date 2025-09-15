Souboj Filipů: Kozel chválil Zorvana, Střihavka chce vidět Vechetu makat. Co Teah?
Změnili se sice vlastníci obou klubů a během reprezentační přestávky značně také hráčské kádry, jinak ale v Jablonci i Pardubicích pokračuje vše při starém. Mužstvo Luboše Kozla i bez Michala Berana a Jakuba Martince vítězí (3:2), tým Davida Střihavky napumpovaný posilami za desítky milionů prohrává. Souboj nových Filipů tak nad útočníkem Vechetou ovládl středopolař Zorvan.
Obrázek za víc než tisíc slov. Zatímco nový majitel Jablonce Jakub Střeštík (celý proces bude oficiálně uzavřen v nejbližších dnech) spokojeně fandil v kotli domácích fanoušků, pardubický předseda Vít Zavřel po závěrečném hvizdu smutně seděl v první řadě VIP sektoru se založenýma rukama. Ne, ani s bossem Karlem Pražákem a posilami se hosté premiérové výhry v ligové sezoně nedočkali. Se dvěma body se Východočeši dál drží na poslední příčce tabulky.
Aby toho nebylo málo, v sektoru pardubických příznivců se po třetím gólu Jablonce ještě před poločasovou přestávkou zesílil pokřik, který nechce žádný kouč na světě slyšet: „Střihavka ven!“
„Těší mě, že hrajeme dobře, ale já jsem zodpovědný za výsledky a ty naše hra nepřináší. Nechci být sprostý...“ marně hledal slova po páté porážce v ročníku trenér David Střihavka. „Jsou před námi zápasy, ve kterých to musíme zvládnout,“ naznačil důležitost příštího duelu se Slováckem, ale i následujících v Teplicích nebo Karvinou. Dost možná se v nich bude hrát i o něj...
Souboj Filipů
V nedělí se hrálo na Střelnici každopádně tuze atraktivní utkání. V hlavní roli exceloval Lamin Jawo s bilancí 2+1, nicméně oči přítomných – bohužel jen dvou tisícovek – byly tentokrát upřeny spíš na jiné tváře. V dresu domácích na Filipa Zorvana, v trikotu hostů na jmenovce Vechetu.
„Já jsem spokojený. V tréninku jsem viděl, že Zorvi není zanedbaný. Přispěl k velmi dobrému výkonu,“ hodnotil kouč Jablonce Luboš Kozel, jenž kvůli střevním problémům nemohl od začátku využít Alexise Aleguého. „V noci zvracel, nechtěli jsme riskovat,“ vysvětlil absenci křídelníka.
Byť si Severočeši pomohli fajnovou efektivitou, zrovna kamerunský technik chyběl. Náhradník Jan Suchan v kooperaci s Danielem Součkem nebyl tak výrazný jako na druhé straně nebezpečné trio Filip Novák, Vachtang Čanturišvili a kanonýr Jawo nebo parťák Jan Chramosta. Zorvan do fungující party zapadl na Beranově pozici, byť v určitých fázích se pohyboval i klasicky výš.
„Kvalita kluků je tady ohromná, to jsem v kariéře asi ještě nezažil,“ obdivně kroutil hlavou. „V Olomouci jsme udělali úspěch, ale spousta kluků se vrcholový fotbal teprve učila. Tady každá ztráta míče na tréninku bolí daleko víc. Je tu fakt super tým, herní stopeři nám střeďákům pomáhají. Když jsem viděl Tekijaškiho, jak v osmdesáté minutě blázní a sprintuje do křídla...“ smál se Zorvan.
Nicméně úplně do smíchu Jabloneckým taky nemuselo být. Po fantastickém prvním poločase přišel útlum, způsobený i povedenými tahy Střihavky. Pardubicím pomohl nástup Teaha, Řezníčka i Šímka, nalevo řádil Ryan Mahuta, jenž zařídil obě trefy. Nakonec z toho bylo drama, k remíze chyběl jediný zásah. Na hlavě ho měl v závěru střídající Daniel Smékal, avšak centr netrefil.
„Mohlo to skončit fiaskem, ale zachovali jsme se jako chlapi. Samozřejmě nikdo nechce prohrávat, ale druhá půle nám dala spoustu informací,“ podotkl Střihavka. Třeba tu o stavu Vechety. „Je tady s námi krátce, je to hodně citlivé. Podal asi takový výkon, na který aktuálně má. Budeme s ním muset makat, čeká ho hodně práce,“ nechodil trenér kolem posily po špičkách.
Potěšil ho naopak rozdílový slávista Teah, byť po příletu z Afriky stihl s novým mančaftem necelé dva tréninky: „Skvělý hráč, nadstandardní kvalita.“ Proti Slovácku bude stoprocentně v základu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu