Priske po prohře: Mám pocit, že to byl nejhorší zápas. Co říkal na Martince a Kuola?
Tradičně si svolal hráče do týmového kolečka a tentokrát k nim hovořil velmi dlouho. Trenér Brian Priske k tomu měl důvod. Sparta v neděli večer prohrála v ligovém utkání na hřišti Hradce Králové 1:2, když prožila hrozivý start. „Musíme nastoupit do zápasu s úplně jiným nastavením,“ zlobil se dánský kouč poté, co Letenští spadli v tabulce na druhou příčku za Slavii.
Čím si vysvětlujete dva góly do sedmi minut?
„Dobrá otázka. Je těžké vypíchnout jednu nebo dvě věci. Přitom jsme měli dobré první minuty, pronikli jsme do pokutového území, vystřelili. A pak najednou inkasovali velmi nešťastný gól.“
A druhý?
„Při něm jsme se zachovali v defenzivě špatně. Nevím, jestli to byla ztráta koncentrace, nedostatečná připravenost, nějaká arogance… To si musíme vyhodnotit, ale je jasné, že prvních deset minut všechno změnilo.“
Můžete rozvést možné důvody špatného startu?
„Neviděl jsem kompletní data, ale mám pocit, že to byl nejhorší zápas za poslední dobu. Podívejte se, kolik jsme měli ztrát, kolik jsme udělali špatných rozhodnutí, kolik rychlých přechodů jsme dovolili soupeři.“
Jste nespokojený s defenzivou?
„To je hodně těžká otázka, nejde na ni snadno odpovědět. Hradec neměl až tolik střel na branku, takže v tomto aspektu obrana hrála docela dobře. Ale jasně, inkasovali jsme dva góly v prvních minutách, takže v některých principech musíme být lepší. Chyběla nám agresivita, intenzita. Když nebudeme v každém dalším utkání stoprocentně připravení, skončí to podobně.“
Asger Sörensen řekl, že jde o budíček pro mužstvo. Souhlasíte s ním?
„Přesně tohle jsem řekl klukům v kabině. Musíme do každého utkání nastoupit s jiným mentálním nastavením. Jde o připomenutí, že tohle si prostě nemůžeme dovolit. Takový zápas, jaký jsme dneska hráli, musíme vyhrát. Je to o chtíči a v tom byl soupeř lepší. Hradec zaslouží velký respekt, chtěl vyhrát víc než my. Když se podíváte na hodnotu očekávaných gólů, tak ji měli výrazně nižší, ale dokázali s tím i tak vyhrát.“
Poslal jste na hřiště nováčka Garanga Kuola. Co od něj fanoušci mohou čekat?
„Zapracovává se do týmu, snaží se adaptovat na nové prostředí, což musíme respektovat. V utkání předvedl dobrý driblink, má tah na branku, ale potřebuje být připravený na českou ligu, která je hodně fyzicky náročná. Až se to povede, bude dostávat víc minut.“
Sparta podepsala v závěru transferového období Jakuba Martince, byť se o jeho přestupu na letnou spekulovalo prakticky celé léto. Co nakonec pro něj rozhodlo?
„Myšlenka byla, že jsme chtěli přinést víc kvality a větší konkurenci na pozici stopera. Je potřeba si uvědomit, že jsme měli na začátku této sezony čtyři zranění v defenzivě. Jeho výhoda je, že zná českou ligu a všechny týmy. Víme, že má kvalitu při standardních situacích, umí podpořit ofenzivu a stejně tak bránit ve vlastním pokutovém území. Jsem s ním spokojený, velmi dobře se adaptovat a má za sebou dobrý týden. Těším se, až jich s ním strávím mnohem víc.“
Proti Hradci Králové vám chybělo sedm hráčů včetně Pavla Kadeřábka nebo Adama Ševínského. Vrátí se někdo z marodů v nejbližších dnech?
„Doufám, že ano.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu