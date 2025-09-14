Předplatné

Sörensen po první prohře: Je to budíček, Uchennu ovlivnila teč. Proč svolal týmové kolečko?

Postavil se jako kapitán do středu stoperské trojky a sledoval zblízka, jak Sparta inkasovala v utkání proti Hradci Králové (1:2) dva góly za sedm minut. Zkušený obránce Asger Sörensen složitě hledal důvod letenského selhání. „Je těžké najít příčinu,“ prohodil Dán po první ligové prohře v této sezoně.

Hodně vás prohra štve?
„Musíme se podívat na záznam, zanalyzovat si to. Opravdu po mně nechtějte důkladný komentář. Ale pochopitelně je velmi těžké se vyrovnat s tím, když inkasujete dva rychlé góly.“

Chyboval u první branky Emmanuel Uchenna, který si srazil balon do vlastní sítě?
„Nechci ho vinit, nic mu vyčítat. Byl to hluboký náběh za obranu, v čemž musíme být příště mnohem lepší, musíme se na to podívat. Směr centru změnila teč Zeleného, balon najednou zrychlil, což Učiho zřejmě ovlivnilo. Měl to na levou nohu a byl to velmi nešťastný gól.“

Po druhé ráně jste se shromáždili na hřišti do týmového kolečka. O čem byla řeč?
„Šli jsme k sobě a řekli si, že musíme zůstat pospolu, uklidnit se. Měli jsme hodně času, abychom dali gól, který by nás nakopnul. A to se povedlo. Skórovali jsme a měli hodně šancí. Kontrolovali jsme zápas líp a líp. Bohužel jsme nevyužili šance, ale určitě jsme měli na to, abychom srovnali.“

Proč jste ale nezachytili úvod zápasu, který nakonec rozhodl?
„Myslím, že jsme začali velmi špatně. V celém prvním poločase jsme byli pasivní, málo důrazní v osobních soubojích, nesprintovali jsme za obranu. Celkově s tím nemůžeme být spokojení. Přál bych si, aby tohle bylo naposledy, co jsme se takhle předvedli. Druhá půle byla lepší, měli jsme nějaké šance, ale nevyužili je. A proto jsme prohráli.“

Srazí vás porážka před náročným ligovým programem, kdy odehrajete zápasy s Baníkem, Plzní a Slavií?
„Myslím, že je možná dobře, že to přišlo už teď. Je to budíček, takové připomenutí toho, že nebudeme v této soutěži snadno vyhrávat každý zápas. Musíme být připravení hned od začátku. Teď se budeme soustředit na nejbližší zápas, chceme ho vyhrát pro naše fanoušky.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

