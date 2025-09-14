Sörensen po první prohře: Je to budíček, Uchennu ovlivnila teč. Proč svolal týmové kolečko?
Postavil se jako kapitán do středu stoperské trojky a sledoval zblízka, jak Sparta inkasovala v utkání proti Hradci Králové (1:2) dva góly za sedm minut. Zkušený obránce Asger Sörensen složitě hledal důvod letenského selhání. „Je těžké najít příčinu,“ prohodil Dán po první ligové prohře v této sezoně.
Hodně vás prohra štve?
„Musíme se podívat na záznam, zanalyzovat si to. Opravdu po mně nechtějte důkladný komentář. Ale pochopitelně je velmi těžké se vyrovnat s tím, když inkasujete dva rychlé góly.“
Chyboval u první branky Emmanuel Uchenna, který si srazil balon do vlastní sítě?
„Nechci ho vinit, nic mu vyčítat. Byl to hluboký náběh za obranu, v čemž musíme být příště mnohem lepší, musíme se na to podívat. Směr centru změnila teč Zeleného, balon najednou zrychlil, což Učiho zřejmě ovlivnilo. Měl to na levou nohu a byl to velmi nešťastný gól.“
Po druhé ráně jste se shromáždili na hřišti do týmového kolečka. O čem byla řeč?
„Šli jsme k sobě a řekli si, že musíme zůstat pospolu, uklidnit se. Měli jsme hodně času, abychom dali gól, který by nás nakopnul. A to se povedlo. Skórovali jsme a měli hodně šancí. Kontrolovali jsme zápas líp a líp. Bohužel jsme nevyužili šance, ale určitě jsme měli na to, abychom srovnali.“
Proč jste ale nezachytili úvod zápasu, který nakonec rozhodl?
„Myslím, že jsme začali velmi špatně. V celém prvním poločase jsme byli pasivní, málo důrazní v osobních soubojích, nesprintovali jsme za obranu. Celkově s tím nemůžeme být spokojení. Přál bych si, aby tohle bylo naposledy, co jsme se takhle předvedli. Druhá půle byla lepší, měli jsme nějaké šance, ale nevyužili je. A proto jsme prohráli.“
Srazí vás porážka před náročným ligovým programem, kdy odehrajete zápasy s Baníkem, Plzní a Slavií?
„Myslím, že je možná dobře, že to přišlo už teď. Je to budíček, takové připomenutí toho, že nebudeme v této soutěži snadno vyhrávat každý zápas. Musíme být připravení hned od začátku. Teď se budeme soustředit na nejbližší zápas, chceme ho vyhrát pro naše fanoušky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu