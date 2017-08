Češi hrají pod své možnosti, řekl trenér Löw. Nebál se naznačit sestavu

Do Prahy si přijeli pro tři body, nic jiného je nezajímá. Němečtí fotbalisté mají, proč si věřit. Světoví šampioni a čerství vítězové Konfederačního poháru s přehledem vyhráli všech šest dosavadních zápasů v kvalifikační skupině o postup na mistrovství světa do Ruska, v Praze chtějí další zářez. Trenér Joachim Löw si uvědomuje sílu svého mužstva, zároveň odmítá cokoliv podcenit. „Máte pořád výborné hráče,“ řekl na tiskové konferenci den před duelem v Edenu (20.45 ONLINE na iSport.cz).

Co očekáváte od pátečního utkání?

„Po skončení mistrovství Evropy v roce 2016 (Němci uhráli semifinále) jsme si stanovili několik cílů. První byl co nejrychleji se kvalifikovat na mistrovství světa a dominovat ve skupině, to se nám, myslím, zatím daří (Němci mají po šesti kolech plný počet osmnácti bodů). Druhým cílem bylo zapracovat do kádru mladší hráče, to také plníme. Na Konfederačním poháru jsme odehráli sedm zápasů a odnesli jsme si z něj důležité poznatky. Teď je před námi nová sezona, začíná další fáze kvalifikace, kde se musíme sehrát tak, aby nastupovali ti nejlepší. To samozřejmě nejde tak rychle.“

Máte obavy z českého týmu?

„Co se týká českého týmu, na papíře je to nejsilnější soupeř ze skupiny. Ale v průběhu kvalifikace nějaké body ztratili, teď mají před sebou složité období, dá se říct, že jdou hlavou proti zdi. Už nesmí ztrácet body a musí se pokusit vyhrát oba zápasy, co je teď čekají. Každopádně Češi hrají dobrý fotbal a očekávám výborný zápas.“

720p 360p REKLAMA Löw: Češi stojí zády ke zdi, ale chceme je zaměstnat ofenzivou • VIDEO iSport TV

Vzpomněl jste si na poslední kvalifikační zápas v Praze, který jste v roce 2007 vyhráli 2:1?

„Když se vylosovala kvalifikační skupina, tak jsem na kvalifikaci před deseti lety nemyslel. Ale tehdy jsme spolu odehráli dvě velké bitvy (druhé utkání Češi v Německu vyhráli 3:0), soupeřili jsme o vítězství ve skupině. Češi tehdy měli skvělé hráče typu Jana Kollera. Teď ale mají také výborné mužstvo, jsou v něm techničtí fotbalisté schopní rychle přejít do protiútoku. Posledních dvacet, třicet let má česká reprezentace slušné výsledky, máme k ní velký respekt. V kvalifikaci zatím hraje pod své možnosti, ale to neznamená, že jsou to špatní fotbalisté.“

Už víte, s jakou vyrukujete taktikou?

„Jsme tým, který se snaží víc držet balon a soustředí se na ofenzivu, chce se dostávat do šancí, hrát disciplinovaně a koncentrovaně. Tím chceme zaměstnat také Čechy a ukázat ofenzivní sílu, pokud se nám to podaří, můžeme být úspěšní. Herní systém, jestli použijeme tři, nebo čtyři obránce, není zas tolik důležitý. Je to hodně variabilní, odvíjí se to i od úkolů, jaké hráči pro zápas dostanou. K základní sestavě můžu říct to, že nastoupí Thomas Müller, Toni Kroos, Joshua Kimmich, Mesut Özil, v brance začne Marc (Ter Stegen). Velkou šanci hrát má i útočník Timo Werner, který výborně odehrál Konfederační pohár. Čekají nás dva zápasy ve čtyřech dnech, možná některé hráče protočíme. Po zápase s Českem vyhodnotíme výkony a řekneme si, kdo nastoupí doma proti Norsku.“

720p 360p REKLAMA Hummels: Pamatuju si na Kollera, nenechal mě vyhrát hlavičku • VIDEO iSport TV