Velká česká zbraň? Schick, prohlásil Hummels. Útočník ale není v nominaci

Všímají si zejména sami sebe, o soupeře jim až tolik nejde. Fotbalisté Německa moc dobře vědí, že právě oni jsou momentálně nejlepší reprezentací světa. Stoper Mats Hummels při otázce na český tým odpověděl, že velkou zbraní domácích je Patrik Schick. Český forvard, který v minulých dnech stvrdil přestup do AS Řím, ale v aktuální nominaci na Německo není, což zadák Bayernu den před kvalifikačním duelem v Edenu nejspíš vůbec netušil.

Hummels se do kádru úřadujících světových šampionů a čerstvých vítězů Konfederačního poháru vrací po delší odmlce zaviněné zraněním. V Edenu ale už pravděpodobně v pátek nastoupí, možná navlékne i kapitánskou pásku.

Jak zkušený zadák Bayernu vnímá český fotbal? O tom se den před utkáním na tiskové konferenci rozpovídal při otázce, zda český tým při absenci dřívějších hvězd typu Jana Kollera vůbec může německé suverény něčím ohrozit.

„Zrovna proti Kolllerovi jsem jako mladý hrál v bundeslize, skoro mě nenechal vyhrát hlavičku. Ale od té doby jsem se samozřejmě zlepšil,“ zavzpomínal osmadvacetiletý zadák německého mistra, který největší část dosavadní kariéry odehrál v Borussii Dortmund.

„Doma jsme s Čechy minulý rok v říjnu odehráli výborný zápas, vyhráli jsme 3:0. Ale to neznamená, že to bylo jednoduché utkání,“ zdůraznil. „Češi na nás nastoupili hodně dynamicky a útočně, chvíli nám trvalo, než jsme se s tím srovnali.“

720p 360p <p>U pražského hotelu Marriott bylo ve čtvrtek krátce po poledni poměrně rušno. Do centra Prahy se přesunula výprava německých fotbalistů, které už v pátek čeká kvalifikační utkání s Českem (20.45, ONLINE na iSport.cz). Z autobusu vyskákaly hvězdy z kádru světových šampionů – a zatímco stoper Mats Hummels se ochotně podepisoval fanouškům, opory Tony Kroos či Mesut Özil prošli bez zastavení rovnou do útrob hotelu.</p> REKLAMA Němci už jsou v Praze! Podpisy šetřili, Özil s Kroosem jen proběhli • VIDEO iSport TV

Při slovech o soupeři ocenil sílu domácího výběru Karla Jarolíma. „Víme, že mají několik skvělých hráčů, co nastupují v bundeslize. Kromě nich mě napadá jméno Patrika Schicka, pro Čechy to je velká zbraň,“ uvedl Hummels.

Podle těchto slov to ale vypadá, že Němci ještě neabsolvovali důkladnou přípravu na pátečního soka. Kdyby ano, těžko by Hummels jmenoval Schicka mezi českými zbraněmi. Nová posila římského AS kvůli přestupovým průtahům a pozdějšímu startu do přípravy totiž v české nominaci na zápas s Německem chybí.

Mladého útočníka, který teprve před rokem přestoupil do Sampdorie Janov po ročním hostování v Bohemians, ale slova německé opory určitě zahřejí. Když si jeho jméno vybaví, je jasné, že Schick po přestupu do AS Řím patří k elitním evropským forvardům, jaké si ostatní obránci pamatují.

Pro český výběr je samozřejmě škoda, že se jednadvacetiletý forvard ještě nenachází v ideální zápasové formě a na Německo není připravený.

„Co se týká českého týmu, na papíře je to nejsilnější soupeř ze skupiny. Ale v průběhu kvalifikace nějaké body ztratili, teď mají před sebou složité období, dá se říct, že jdou hlavou proti zdi. Už nesmí ztrácet body a musí se pokusit vyhrát oba zápasy, co je teď čekají. Každopádně Češi hrají dobrý fotbal a očekávám výborné utkání,“ přidal svůj názor německý trenér Löw.