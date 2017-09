Jarolím bez MS: Sere mě to hrozně. Vtipkoval, že půjde pro radu k Peltovi

PŘÍMO Z BELFASTU | Měl těžký úkol přestavět národní tým a zkusit s ním postoupit na mistrovství světa. Otázka je, jestli se podařilo to první, to druhé po pondělní porážce 0:2 v Severním Irsku každopádně ne. Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím ale věří, že je do budoucna na čem stavět.

Když začneme u rozhodujícího zápasu v Severním Irsku, kdy jste ještě věřil, že to otočíte?

„V průběhu druhého poločasu jsem si furt říkal, že když jsme sáhli k nějakým změnám, mohlo by to prospět. Pořád jsem doufal v kontaktní gól, který by s výsledkem ještě mohl něco udělat. Hlavně po Honzovi Klimentovi jsme chtěli rozhýbat obranu soupeře, bohužel se to ale nepodařilo.“

Neuvažoval jste o tom, že byste změny provedl už hned do druhého poločasu, ne až v jeho průběhu?

„Samozřejmě, že uvažoval, daly se udělat. Ale zase nemůžu říct, že bychom hráli špatně v poli, bohužel to ale bylo jalové ve finální fázi. Proto o pauze přišly pokyny zrychlit hru, víc kolmých přihrávek a lepší nabídka od hráčů, hnát to prostě víc do kolma. Ke změnám jsme sáhli až pak.“

Je to teď největší slabina českého týmu, ten postupný útok?

„Bohužel jo. Mrzí mě, že v rámci toho srazu nebylo dost prostoru na to se takovým činnostem pořádně věnovat, ale něco by mohli mít hráči už zažité. Bohužel to naše slabina byla.“

Největším nebezpečím ze strany Severního Irska měly být standardky, a dvakrát jste inkasovali právě z nich. Jak se na to tváříte?

„To mě sere nejvíc, že jsme takhle inkasovali. Je to souhra okolností, tu první jsme blbě dohráli, měli jsme jít rychleji ven, možná Tomáš Vaclík mohl taky lépe zareagovat. A druhá šla do jeho strany, asi si s tím měl poradit.“

Jste smířlivý, co se týče účasti na mistrovství světa, protože na to český výběr momentálně nemá, nebo vás to štve a razíte jiný názor?

„Těžko říct. Jsme pořád v nějaké fázi hledání něčeho, ale myslím si, že teď se to nějak pohnulo k lepšímu. Je vidět, že některé zdravé hráče máme, a kromě fotbalových dovedností musíme stavět právě na silných charakterech.“

Nezdá se vám, že je to dnes velmi bezzubé dopředu, bez nápadu?

„Tak upřímně, tohle se hezky říká, narážečka, česká ulička, ale pokročili jsme do nějaké doby, a upřímně Irové fotbalově... Já to nechci hodnotit, ale dostali dva góly akorát od Němců, a když nemáte jó extra kreativní hráče, kteří si s tím umí poradit, tak je to složité. Podívejte se na Francii s Lucemburskem, hráli 0:0 a to jsou oproti nám někde jinde, v jiných klubech, přesto se do nich nedostali.“

Co otázka vaší budoucnosti? Budete pokračovat u týmu?

„Já?“

No ano, budete pokračovat?

„Nerad prohrávám, těžko se s tím smiřuju, je to pro mě strašně těžké, ale teď tohle neřeším. Není to pro mě určitě žádné téma. Mám chuť dělat fotbal.“

Když jste nastupoval, tehdejší předseda Miroslav Pelta řekl, že je realista, a že pokud se nepostoupí ze skupiny, kde je Německo...

(skočí do řeči) „Tak mě nezastřelí. To je dobrý. Jenže on tu teď není.“

To chci právě říct. Že s vámi počítal na čtyřletý cyklus, ale teď už o tom nerozhoduje on.

„No tak se ho půjdu zeptat, jak to mám udělat. (úsměv). Já nevím, co jiného budu dělat.“

Situace se zkrátka změnila tím, že už na svazu není.

„No to se sakramentsky změnila. Já nevím, co s tím budu dělat. Teď o tom mám aspoň čas chvíli přemýšlet.“

Mrzí vás to taky proto, že právě v těchto špatných časech by postup na šampionát mohl být jakousi náplastí?

„No samozřejmě mě to sere strašně. Možná jsem sprostý, ale sere mě to hrozně, hrozně. Kór s takovým mužstvem (Severní Irsko), který se v první řadě soustředí jenom na defenzivu. Bohužel nám dali dva góly, z čeho mohli udeřit, to jsme věděli, přesto se tak stalo. O to víc mě to sere.“

Jak teď motivovat hráče do posledních dvou utkání?

„Jestli tu ještě budu... Musíme je motivovat, nastolila se tu nějaká cesta a je potřeba po ní jít. Furt je o co hrát, o koeficient, o sebevědomí, a pořád je to zápas v národním mužstvu, a to by neměl být všední zápas pro nikoho, i když už jsme bez šance.“