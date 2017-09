Poborský: Propadáme se. Hráči by měli myslet dál, než do první výplaty

Jak hodnotíte utkání se Severním Irskem?

„Asi jsme viděli reálný stav českého fotbalu. Jestli bylo na víc, těžko říct. Skoro si myslím, že momentálně ne. Jestli máme přes sedmdesát procent držení míče a jednou z toho vystřelíme na bránu, to je realita, jasný ukazatel. Fotbal se hraje ve vápnech, musíme si přiznat, že na to kvalitu momentálně nemáme.“

Za kým šly inkasované branky?

„Před prvním gólem hráči vybíhali na ofsajd systém, Gebre Selassie tam svedl souboj, asi z toho prostoru nemohl zmizet rychleji. Trošku tam Váca (Tomáš Vaclík) zaspal, po zápase o tom mluvil férově, což je zase pozitivní. Při druhém gólu si stoupl za zeď… Ale to není jen o gólmanovi. Kvalita celého týmu je nějaká, musíme si přiznat, že mužstva jako je Severní Irsko nás momentálně přehrávají a jdou před nás. Propadáme se čím dál hlouběji.“

Nepostrádal jste od hráčů větší nasazení?

„S Iry je to těžké, vzduchem se s nimi složitě prosazuje. Ochota svést souboj tam byla, třeba Krmenčík jich podstoupil hodně. Na začátku tam byly dva ostré souboje, kde jsme ukázali, že se jich nebudeme bát. To bylo všechno v pořádku, to bych klukům nevytýkal, naopak. Ale na takového soupeře potřebujete hrát něco jiného, zkusit takovou českou kulisárnu, kvalitu, kterou ho překvapíte. Nakopávání a strojový fotbal, ten na tohle neplatí.“

Nebyla chyba, že kreativní ofenzivní hráči typu Bořka Dočkala přišli na hřiště pozdě a trenér Jarolím začal s pěti obránci?

„To si netroufám říct. Nevidím je na tréninku, nevím, v jakém stavu je třeba Bořek. Především úvodních dvacet minut hrál Gebre v podstatě křídlo, největší ruch, který jsme měli v zápase, byl přes jeho stranu a náběhy. O taktice a rozestavení to asi úplně nebylo, spíš tam chyběla kvalitní přihrávka. Možná se víc čekalo od Ládi Krejčího na druhé straně, kterému zápas úplně nevyšel.“

Není luxus nechávat na lavičce takového hráče jako je Pavel Kadeřábek?

„Tohle je otázka na trenéra. Nechci, aby to znělo alibisticky, ale nejsem na trénincích. Nedokážu říct, v jakém jsou hráči stavu.“

Může se tým pod vedením kouče Jarolíma dál zlepšovat?

„Trenér toho vyzkoušel dost, do kvalifikace naskočilo 31 hráčů, což je obrovské množství. Troufám si říct, že moc jiných hráčů tady nemáme. Třeba Patrik Schick, když bude hrát v Itálii, se do toho může zapojit. Jiní hráči tady nejsou, to je třeba si uvědomit a pracovat s tím. Je to hodně o samotných klucích. Když přijedou na tři, čtyři dny na sraz, trenér jim může říct nějaké rozestavení, taktické věci. Ale výkonnost, fyzickou a herní pohodu si musí ohlídat sami. Když nehrají v klubech, těžko od nich čekat nějaké dobré výkony.“

Zůstane trenér Jarolím u týmu i pro další kvalifikační cyklus?

„Výkonný výbor se o tom asi bude bavit. Ale z mého pohledu jsem nezaznamenal, že bychom někde takticky vybouchli nebo se mi nelíbilo rozestavení. Momentálně je to spíš o hráčích než o trenérech.“

Zaujali vás někteří hráči, nebo vás naopak z českého týmu během kvalifikace někdo vyloženě zklamal?

„Abych byl upřímný, o tomhle jsem nepřemýšlel. Mrzí mě to jako celek, že jsme nepostoupili na další turnaj. Musíme si přiznat, že jsme nepostoupili zaslouženě, ne nějakou smůlou. O to je to horší, musíme si to zanalyzovat, což asi realizační tým udělá, poučit se z toho a najít nějakou cestu ven.“

Český tým se tvoří, přesto by asi reprezentace typu Ázerbájdžánu a Severního Irska měl být schopný přehrát. Souhlasíte?

„Přáli bychom si to, rádi bychom to viděli. Třeba Severní Irsko dostalo v celé kvalifikaci zatím jen dva góly, v pondělí jsme viděli proč. Defenzivu mají výbornou, jsou na vlně, po x letech se dostali na mistrovství Evropy, teď mají namířeno do baráže o MS. Jejich fotbal je na vzestupu a jedou na vítězné vlně, u nás fotbal naopak delší dobu stagnuje. Doufejme, že se to brzy změní, budeme na kluky hrdí a budeme je jezdit podporovat.“

Vidíte potenciál v mladých hráčích?

„Určitě. Celkově se nám mládežnický fotbal a reprezentace zvedají. Dvacítka hrála v pondělí 2:2 s Německem, předtím jsme v mládežnických kategoriích porazili Švýcarsko, Portugalsko. Tohle dlouho nebývalo, teď jsme znovu v mládežnickém fotbale konkurenceschopní a určitě je to příslib do budoucna. Nebude to hned, je třeba pracovat, kluky posouvat a kvalitu zvedat.“

Bude kvalifikace o EURO 2020 lepší?

„Kvalifikace o mistrovství Evropy bývá trošku jednodušší, míst je tam víc, proto se nám tam dlouhodoběji víc daří. Mužstvo vyjde z toho, co hrálo v aktuální kvalifikaci, to nejde úplně překopat. Ale kluci si musí říct, že to není jen o zahraničním angažmá. Musí v zahraničí také hrát, aby je to někam posouvalo. Chce to myslet trošku dál, než do první výplaty. Uvědomit si, že fotbalová kariéra není úplně dlouhá, ale pořád je to nějakých deset let na vrcholové úrovni, kdy je tomu hráč schopný dát maximum a tělo je schopné to vydržet. Takhle se na to dívat, ne za každou cenu odcházet do ciziny, to kolikrát kariéru úplně neřeší.“