Čermák na EURO nejede. Po bouračce má tři zlomená žebra

Přežil děsivou nehodu, naštěstí. Jeho fotbalovou kariéru to ale může nepříjemně poznamenat. Sparťan Aleš Čermák, dosud klíčový hráč "lvíčat", přijde o mistrovství Evropy do 21 let. Podle informací iSport.cz utrpěl zlomeninu žeber. Ale i kdyby byl fit, trenér Vítězslav Lavička by zvážil jeho stažení z předběžné nominace.