Hráči pro další kvalifikaci: jasná jména, spící štiky či tajné trumfy

O těchto mužích budou reprezentační trenéři v příští kvalifi kaci uvažovat. Záleží, v jaké zrovna budou formě. Překvapivé jméno v tomto seznamu je Bořek Dočkal, protože v čínské lize zakrněl a Jarolím ho už ani nepostavil do základní sestavy v posledních dvou duelech. Třeba ale Dočkala chystaný návrat do Sparty znovu nastartuje.

Pětice hráčů, kterou Jarolím z různých důvodů opomíjel. Podle Sportu je ale potřeba ji pečlivě sledovat. Pudil hraje pravidelně druhou anglickou ligu. Frýdek se po zranění dal do kupy stejně jako Pilař. Z jejich výkonů navíc máte pocit, že se mohou vrátit do špičkové formy. A nebyla škoda v kvalifi kaci o mistrovství světa škrtnout Pavelku?

Těžko říct, jestli o nich ještě směrem k národnímu týmu uvažovat. Bude záležet, s jakou formou si potykají v následujících měsících. Udrží si Kliment v Dánsku střelecký apetit? Co udělá s Váchou návrat do Liberce, kam odešel hostovat? Šural měl před EURO 2016 myšlenky na cizinu, ale zasekl se ve Spartě i vinou zranění. Velké otazníky...

Borci z ligy, kteří by mohli naplnit reprezentační požadavky. Pozorně je třeba skautovat olomouckou dvojici Falta–Chorý, která letos najela do výborné formy. Fillo byl nejlepším záložníkem minulé sezony, Trávník byl lídrem U21. Otázkou je, jak moc se prosadí talentovaný Graiciar ve Fiorentině, kam za rok přestoupí.

S kým nepočítat

Obránci: Tomáš Sivok (33, Petah Tikva), Michal Kadlec (32, Sparta).

Záložníci: Lukáš Droppa (28, Slovan Bratislava), Tomáš Hořava (29, Plzeň).

Zde uvedené hráče Jarolím nominoval minimálně jednou a podle názoru Sportu už by to ani on, ani nikdo jiný neměl dělat. Michal Kadlec má nejistou pozici ve Spartě. Sivok dohrává kariéru v Izraeli. Droppa nikdy nepřesvědčil o tom, že může nosit reprezentační dres. A Hořava od pětadvaceti let stagnuje, nikdy nenaplnil svůj potenciál.