Pogba to schytal! Hrál hůř než teenager, zaujal jen atakem a účesem

Vrcholem 21. kola anglické nejvyšší soutěže byl souboj mezi Manchesterem United a Liverpoolem. Bitva dvou tradičních klubů skončila remízou 1:1, kterou v závěru zápasu zachránil Zlatan Ibrahimovic. Švédský kanonýr společně se spoluhráči dotahoval ztrátu po proměněné penaltě Jamese Milnera, která byla nařízena ve 27. minutě právě po ruce Paula Pogby.

Pro francouzského legionáře se však nejednalo o jediný nepovedený moment zápasu. Už v 19. minutě dostal do běhu parádní pas od Henrika Mchitarjana a vzápětí mohl po zajímavém náběhu střílet z hranice velkého vápna. Pogba nakonec vystřelil přes obránce Liverpoolu k zadní tyči, jenže jeho pokus mířil vedle branky Simona Mignoleta.

Vrcholem Pogbova trápení byl moment, který zachytily televizní kamery ve 32. minutě utkání. Domácí borec si společně se spoluhráči nabíhal při rohovém kopu do vápna, kde ho natěsno strážil Jordan Henderson. Francouz ho ovšem chytil zezadu pod krkem a švihl s ním o zem. Právě tímto nepochopitelným zákrokem odstartoval vlnu nevole ze strany fanoušků.

Paul #Pogba showing his class... pic.twitter.com/33KqgpgWLK

Někteří mu na sociálních sítích nadávají za surovou hru, jiní ironicky chválí United za nákup kvalitního wrestlera a další poukazují na jeho statistiky. Podle zápasových dat na analytickém webu Squawka.com dostal nejnižší hodnocení ze všech hráčů na hřišti a mnozí upozorňují třeba na to, že teprve osmnáctiletý Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu rozdal na pravé straně obrany více přihrávek a na rozdíl od Pogby vytvořil alespoň jednu gólovou šanci.

Kritici si Pogbu dobírají i kvůli jeho vizáži. Extravagantní záložník si se svým účesem rád hraje a tentokrát na jeho ostříhané hlavě svítí žluté iniciály „PP“. Fanoušci Manchesteru United by byli jistě radši, kdyby zájem okolí vzbudily zejména dobré výkony jejich rekordně drahé posily.

Bývalý hráč Juventusu zatím spíše nahrává kritikům, kteří ho označují za „předraženou posilu“ a čísla jim dávají za pravdu. V dosavadních dvaceti ligových zápasech totiž nasbíral pouze čtyři góly a další dva přidal v šesti duelech Evropské ligy. I kvůli tomu se jeho tým nachází v Premier League až na šestém místě tabulky se ztrátou dvou bodů na pátý Manchester City.

FACT: Paul #Pogba predicted it all along. 👀 pic.twitter.com/j4ywMTAj72