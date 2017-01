TOP hvězdy, nebo talent? PĚT borců, kteří můžou vystřídat Costu v Chelsea

Pokud útočník Diego Coste skončí v Chelsea, klub bude muset najít náhradu • FOTO: Koláž iSport.cz O jeho budoucnosti v Chelsea se má rozhodnout brzy. Útočník Diego Costa si každopádně hádkou s trenérem Antoniem Contem pořádně zavařil. Přestože ho londýnský klub nechce pustit, pokud sám Costa nezmění svůj přístup, možná se ho raději zbaví. V tom případě by ale určitě Conte přivedl náhradu. Odborný statistický portál squawka.com připravil pět možných náhrad a rozdělil je do různých kategorií. Kdo by to mohl být? Podívejte se v článku.

Nejdražší varianta - Antoine Griezmann Útočník Atlétika Madrid Antoine Griezmann slaví gól proti Gijónu • Foto Reuters 25 let, Atlético Madrid Není tajemstvím, že Griezmanna by chtěly ve svém středu snad všechny kluby na světě. Šlo by ovšem o extrémně drahý přestup, Francouz má v tuto chvíli na přestupovém trhu hodnotu minimálně 70 milionů liber. Pro Chelsea by ale finance neměly být problémem, pokud Costu pustí, tak rovněž za obrovskou částku. Navíc už dříve se Conte nechal slyšet, že už má připravenou slušnou sumu na posily. Otázkou ale je, zda by Griezmann chtěl opustit oblíbený klub v půlce sezony. Navíc by si na jaře v Chelsea nezahrál Ligu mistrů.

Superbomba - Alexis Sánchez Alexis Sanchez přidal proti Swansea už čtrnáctou ligovou branku • Foto Reuters 28 let, Arsenal Na první pohled nereálná varianta. Sánchez je oporou konkurenčního Arsenalu, který by jeho odchod výrazně poznamenal. Navíc by posilnil rivala. Jenže už minulost ukázala, že hodně lukrativní nabídky londýnský klub pod Arsénem Wengerem neodmítá. Arsenal teď sice není v situaci, kdy by peníze za přestup nutně potřeboval, ovšem stále se mu nepodařilo s Alexisem prodloužit smlouvu. A pokud on sám nebude v klubu na 100% spokojený, půjdou dolů i jeho výkony.

Změna stylu - Romelu Lukaku Romelu Lukaku otevřel skóre • Foto Reuters 23 let, Everton V Evertonu je nejlépe placeným hráčem, na kterém tým stojí. Mnoho expertů se ale domnívá, že by měl Lukaku udělat krok vpřed. V Chelsea to navíc dobře zná a po odchodu Costy by měl jedinečnou šanci být útočníkem číslo jedna. Chelsea by každopádně musela trochu změnit svůj styl, Lukaku není přímou náhradou za Costu. Není tak rychlý, a proto se tolik nehodí pro hru na brejky. Je ale extrémně silný a hlavně je to kanonýr. Góly dává pravidelně už pár let.

Záplata - Fernando Llorente Útočník Swansea Fernando Llorente dal dva góly Sunderlandu • Foto Reuters 31 let, Swansea Llorenteho jméno se začalo spojovat s Chelsea už před kauzou s Diegem Costou. Spekulovalo se o tom, že by si ho trenér Conte chtěl přivést jako žolíka. Na úlohu útočné jedničky už asi Španěl skutečně nemá. Pokud by přišel jako náhrada za Costu, byl by to od Chelsea risk. Více prostoru by nicméně mohl dostat Michy Batshuayi, který už párkrát ukázal, že góly střílet umí.